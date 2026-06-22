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Gegen Argentinien

Diese Glücksnägel sollen Österreich zum Sieg tragen

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Familie Alaba im WM-Glück
© Instagram
Gegen Messi braucht es am Montag (19 Uhr/live auf ServusTV) nicht nur starke Nerven, sondern vielleicht auch eine Portion Glück. Genau darauf setzt jetzt Shalimar Heppner. Die Lebensgefährtin von ÖFB-Kapitän David Alaba hat sich für den WM-Kracher gegen Argentinien etwas ganz besonderes ausgedacht.
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Wenn David Alaba, Marko Arnautovic & Co. bei der WM um jeden Ball kämpfen, wird auf den Tribünen mindestens genauso mitgefiebert. Denn dort sitzen die Menschen, die bei jedem Zweikampf die Luft anhalten und nach jedem Tor als Erste jubeln: die Familien unserer ÖFB-Helden.

Alabas größter Fan

Besonders auffällig: die Alaba-Crew! Lebensgefährtin Shalimar Heppner lässt sich die erste rot-weiß-rote WM-Endrunde seit 1998 natürlich nicht entgehen. Gemeinsam mit Schwägerin Rose May, den Alaba-Eltern George und Gina sowie den Kindern Zayn und Ivy begleitet sie den ÖFB-Kapitän quer durch die USA. San Francisco, Santa Barbara, jetzt Dallas – die Familie absolviert ihre ganz eigene WM-Tournee.

Für den Kracher gegen Weltmeister Argentinien (ab 19 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) hat sich Shalimar sogar einen besonderen Glücksbringer einfallen lassen. Auf ihren eigens gestalteten WM-Nägeln prangen Alabas Nummer 8, der WM-Pokal und die Österreich-Fahne. Da wird nicht nur die Daumen gedrückt – da wird mit Stil angefeuert!

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Während auf dem Platz um Punkte, Prestige und den Traum von der K.o.-Phase gekämpft wird, liefern die Liebsten auf den Rängen die Extraportion Motivation. Sie sind die lautesten Fans, die größten Kritiker und die treuesten Begleiter. Und vielleicht sind genau diese Glücksbringer auf der Tribüne am Ende ein kleiner Faktor für die große Sensation gegen Argentinien.

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