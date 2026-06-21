TV
E-Paper
Sport

Riesen-Hype

Millionen-Deal: Star-Influencer streamt ÖFB-Hit & WM-Finale live

OR
von
Ein argentinischer Fußballspieler im Trikot jubelt auf dem Spielfeld nach einem Tor.
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Die entscheidenden Spiele bei der WM können Fans auf eine ganz neue Art und Weise sehen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 21-jährige Star-Influencer Darren Watkins Jr. zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Influencern der ganzen Welt. Besser bekannt ist er unter dem Namen IShowSpeed.

Auch interessant

Messerstecherei nach Familienstreit in der Steiermark

Superstar Salah sorgt wieder für Wirbel

Echter Picasso bei Drogen-Razzia entdeckt

Der Amerikaner sorgte schon während der WM bei den Fans für Begeisterung, rastete beim zweiten Sieg von Mexiko völlig aus und genoss die Stimmung in seinem Nachbarland. Doch das ist noch nicht alles. Er hat einen noch größeren Deal an Land gezogen.

Denn gemeinsam mit der FIFA hat er sich darauf geeinigt, einige ausgewählte Spiele der Endrunde live aus dem Stadion zu streamen. Medienberichten aus den USA zufolge soll es sich dabei für den Influencer um einen Deal in mehrstelliger Millionen-Höhe handeln.

Mega-Deal mit Sport-Sender

In Nordamerika wird der Speed-Stream hinter der Bezahlschranke auf FOX Sports laufen. Gerüchten zufolge soll man die neue Art der Berichterstattung in Europa auf YouTube sogar live sehen können.

Der erste Test lief bereits vergangene Woche beim Portugal-Debakel gegen Kongo. Das zweite Spiel ist aber auch aus heimischer Sicht ein besonderes. Denn Watkins wird den ÖFB-Kracher gegen Argentinien am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) übertragen.

Finale wird live gestreamt

Das große Highlight ist allerdings, dass der Influencer die entscheidenden Spiele ebenfalls zeigen wird. Sowohl bei beiden Halbfinal-Spielen als auch beim großen Finale am 19. Juli in New York ist er live vor Ort.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Mit dem Deal will die FIFA vor allem auch dem jüngeren Publikum eine Möglichkeit bieten, das Mega-Event zu verfolgen. Im Verlauf der Weltmeisterschaft wird die Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, wie die Zusammenarbeit das Fan-Engagement und die Zukunft der Sportübertragung im digitalen Zeitalter prägt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wut-Nagelsmann! DFB-Tor zählt nicht

Nach Visum-Wirbel: Mutter von Kap-Verde-Held in den USA gelandet

Verletzung! Doch DFB-Star bekam Wunderpille

WM-Schock: Fans nach Spiel im Stadion eingesperrt

Unheimlicher Neuer-Fluch schlägt schon wieder zu

Superstar Salah sorgt wieder für Wirbel

Millionen-Deal: Star-Influencer streamt ÖFB-Hit & WM-Finale live

2:1 - Joker Undav rettet DFB-Elf gegen Elfenbeinküste

Spaniens Teamchef hofft nach Blamage auf Geburtstags-Geschenk

0:0 - Curaçao feiert historische Nullnummer gegen Ecuador