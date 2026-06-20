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Harte Brocken

Österreich droht jetzt doppelter WM-Hammer

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Geht es nach dem Supercomputer, dann geht es für das ÖFB-Team gegen Top-Gegner.
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Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien hat Österreich beste Chancen, beim WM-Comeback nach 28 Jahren in die K.-o.-Phase einzuziehen. Laut der Analyse-Plattform Football Meets Data steht das ÖFB-Team gar bereits zu 95 Prozent im Sechzehntelfinale.

Erst Lamine Yamal, dann Ronaldo

Den Berechnungen der Supercomputer zufolge wird Österreich hinter Argentinien Gruppenzweiter und würde damit im Sechzehntelfinale auf Europameister Spanien treffen. Sollte die Rangnick-Elf das "Wunder von Los Angeles" (das Spiel würde im SoFi Stadium stattfinden) schaffen, würde im Achtelfinale mit Portugal gleich das nächste Schwergewicht warten.

Oder doch gegen Kanada?

Kurios: Den leichtesten Gegner im Sechzehntelfinale würde Österreich als Gruppendritter bekommen. Dann würde es höchstwahrscheinlich gegen den Sieger der Gruppe B gehen – und das wäre aus derzeitigem Stand Co-Gastgeber Kanada.

Noch ist es aber nicht so weit. Der Fokus der ÖFB-Elf liegt derzeit auf Weltmeister Argentinien. Gegen Messi und Co. kommt es am Montag um 19 Uhr zum Showdown in Dallas.

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