Österreich droht jetzt doppelter WM-Hammer

Geht es nach dem Supercomputer, dann geht es für das ÖFB-Team gegen Top-Gegner.

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Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien hat Österreich beste Chancen, beim WM-Comeback nach 28 Jahren in die K.-o.-Phase einzuziehen. Laut der Analyse-Plattform Football Meets Data steht das ÖFB-Team gar bereits zu 95 Prozent im Sechzehntelfinale.

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Erst Lamine Yamal, dann Ronaldo

Den Berechnungen der Supercomputer zufolge wird Österreich hinter Argentinien Gruppenzweiter und würde damit im Sechzehntelfinale auf Europameister Spanien treffen. Sollte die Rangnick-Elf das "Wunder von Los Angeles" (das Spiel würde im SoFi Stadium stattfinden) schaffen, würde im Achtelfinale mit Portugal gleich das nächste Schwergewicht warten.

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Oder doch gegen Kanada?

Kurios: Den leichtesten Gegner im Sechzehntelfinale würde Österreich als Gruppendritter bekommen. Dann würde es höchstwahrscheinlich gegen den Sieger der Gruppe B gehen – und das wäre aus derzeitigem Stand Co-Gastgeber Kanada.

Noch ist es aber nicht so weit. Der Fokus der ÖFB-Elf liegt derzeit auf Weltmeister Argentinien. Gegen Messi und Co. kommt es am Montag um 19 Uhr zum Showdown in Dallas.