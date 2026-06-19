Nach Schiedsrichter-Wirbel um Messi: ER pfeift unseren WM-Hit

Nachdem Szymon Marciniak eine mögliche rote Karte von Superstar Lionel Messi bei Argentiniens Auftakt-Spiel gegen Algerien nicht geahndet hat, steht nun auch fest, wer den WM-Hit des ÖFB-Teams gegen den Weltmeister leiten wird.

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Der Wirbel um die nicht gegebene Rote Karte gegen Lionel Messi verstummt nicht. Algerien hat mittlerweile offiziell Beschwerde gegen den polnischen Spielleiter Szymon Marciniak eingereicht.

Der Vorwurf ist schwer: Mehrere Vergehen der Südamerikaner sollen nicht geahndet worden sein. Hinter vorgehaltener Hand hört man vermehrt von einem "Messi-Bonus". Trotz der Beschwerde wird Messi ziemlich sicher keine Sperre drohen.

Besetzung steht fest

Doch während Marciniak ein erfahrener Schiedsrichter ist, wird die ÖFB-Elf am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) von einem weitaus unerfahreneren Mann aufs Feld geführt.

Amin Omar wird unser Spiel gegen Argentinien leiten. © EPA

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Schiedsrichter Amin Omar wird WM-Auftritt von Österreich Argentinien leiten. Der 40-jährige Ägypter war bisher vor allem auf dem afrikanischen Kontinent im Einsatz. Beim 2:1-Erfolg Südkoreas über Tschechien hatte er am 12. Juni seinen ersten großen Auftritt auf der Weltbühne und gab dabei eine gute Figur ab.