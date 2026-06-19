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Krampf

Deutschland-Schiri nicht fit genug für WM

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Ein australischer Spieler hilft einem Schiedsrichter mit Krampf auf dem Spielfeld, Zuschauer im Hintergrund.
© EPA
Felix Zwayer ist der einzige deutsche Schiedsrichter des Turniers und trotzdem scheint er nicht ganz fit zu sein. Gegen Ende des Spiels zwischen den USA und Australien gibt das Bein auf.
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Schon bei der Heim-EM vor zwei Jahren durfte der Immobilienkaufmann vier Partien leiten. Darunter das Halbfinale zwischen England und den Niederlanden (2:1) in Dortmund. Dort hatte er aber noch keine Krampf-Probleme.

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Mysteriöses Fläschchen und Spieler-Hilfe

In der Hitze des Gefechts, wo die zwei Mannschaften sehr körperbetont und aggressiv spielten, ging Zwayer in der 95. Minute plötzlich zu Boden. Ein Krampf machte sich im linken Bein breit und hinderten ihn, das Spiel weiterzuleiten. Nach einem mysteriösen Fläschchen und der Hilfe eines Spielers von Australien ging es aber dann rasch wieder weiter. Immerhin waren es nur mehr zwei Minuten, die bis zum Schlusspfiff fehlten. Ob es nun an der Fitness des Deutschen, am Wetter oder am Rasen lag, weiß man nicht.

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