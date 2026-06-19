Krampf
Deutschland-Schiri nicht fit genug für WM
Schon bei der Heim-EM vor zwei Jahren durfte der Immobilienkaufmann vier Partien leiten. Darunter das Halbfinale zwischen England und den Niederlanden (2:1) in Dortmund. Dort hatte er aber noch keine Krampf-Probleme.
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Mysteriöses Fläschchen und Spieler-Hilfe
In der Hitze des Gefechts, wo die zwei Mannschaften sehr körperbetont und aggressiv spielten, ging Zwayer in der 95. Minute plötzlich zu Boden. Ein Krampf machte sich im linken Bein breit und hinderten ihn, das Spiel weiterzuleiten. Nach einem mysteriösen Fläschchen und der Hilfe eines Spielers von Australien ging es aber dann rasch wieder weiter. Immerhin waren es nur mehr zwei Minuten, die bis zum Schlusspfiff fehlten. Ob es nun an der Fitness des Deutschen, am Wetter oder am Rasen lag, weiß man nicht.
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