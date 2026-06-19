2:0 - US-Boys stürmen zum Aufstieg

Der WM-Gastgeber steht nach einem 2:0-Sieg gegen Australien bereits fix in der K.o.-Runde. In Seattle reichte den US-Boys ohne den angeschlagenen Superstar Christian Pulisic eine starke erste Hälfte.

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Der American Dream geht weiter! Die US-Boys begeistern bei ihrer Heim-WM weiter die Massen. Mit dem souveränen 2:0 gegen Australien feiert die Elf von Mauricio Pochettino den zweiten Sieg im zweiten Spiel und hat das Sechzehntelfinale praktisch schon sicher.

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Die ersten Akzente setzten zwar die Socceroos, doch mit jeder Minute rissen die Stars and Stripes das Kommando immer mehr an sich. Auch ohne ihren verletzten Superstar Christian Pulisic fanden die US-Boys rasch ihren Rhythmus – und schlugen früh zu.

In der 11. Minute schalteten die WM-Gastgeber blitzschnell um: Antonee Robinson schickt Folarin Balogun mit einem perfekten Pass auf die Reise. Der Monaco-Stürmer lässt die australische Defensive stehen, zieht bis zur Grundlinie durch und bringt den Ball scharf zur Mitte. Dort wird Cameron Burgess zum Unglücksraben und bugsiert die Kugel unglücklich ins eigene Netz – 1:0 USA!

USA gegen Australien 1 / 6 Volles Fußballstadion in Seattle während eines WM-Spiels zwischen USA und Australien. © FIFA via Getty Images US-Spieler im rot-weiß gestreiften Trikot kämpft mit australischem Gegner um den Ball auf dem Spielfeld. © Getty Images Spielszene beim Fußballspiel USA gegen Australien, Spieler kämpfen um den Ball in der Luft. © Getty Images

Führung erlöst US-Boys

Mit der Führung im Rücken spielten sich die Gastgeber regelrecht in einen Rausch. Im Lumen Field wurde jeder gewonnene Ballgewinn frenetisch gefeiert. Die ohnehin schon elektrisierende Atmosphäre erreichte wenig später ihren Höhepunkt: Nach einem Freistoß von der rechten Seite wird Sergino Dests Abschluss zunächst noch geblockt. Der Abpraller fällt jedoch genau vor das Tor, wo Freeman goldrichtig steht und aus kürzester Distanz einköpft. Zwar geht zunächst die Fahne hoch, doch nach VAR-Überprüfung wird die Entscheidung korrigiert – der Treffer zählt – 2:0 (44.).

Auch nach der Pause hatte die USA alles im Griff. Die größte Chance auf die Vorentscheidung vergab Balogun, der einen Konter in der 51. Minute liegen ließ. Danach wurde es vor den Toren erstaunlich ruhig. Statt Fußball-Feuerwerk gab es vor allem harte Zweikämpfe und jede Menge Nickligkeiten.

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Die Australier kämpften verbissen gegen die drohende Niederlage an, doch die US-Boys ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und brachen den zweiten WM-Sieg in Folge souverän über die Zeit.