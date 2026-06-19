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Jubel in Seattle

USA ist nach Sieg schon Weltmeister

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DALLAS, TEXAS - JUNE 17: A fan hands replica World Cup trophy is handed to another fan during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Croatia at Dallas Stadium on June 17, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
© Getty Images
Mit dem umjubelten 2:0-Sieg gegen Australien hat sich die USA bereits zum inoffiziellen Weltmeister gekrönt.
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Die USA sorgen bei ihrer Heim-WM weiter für mächtig Wirbel – und haben sich mit dem souveränen 2:0 gegen Australien schon vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase gesichert. Den Stars and Stripes ist der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Doch damit nicht genug: Die Amerikaner dürfen sich nun auch "inoffizieller Fußball-Weltmeister" nennen!

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Hinter dem kuriosen Titel steckt die sogenannte UFWC (Unofficial Football World Championship). Das Prinzip ist so einfach wie verrückt: Der Titel wird wie ein Box-Gürtel weitergereicht. Wer den amtierenden Champion schlägt, übernimmt die Krone.

Genau das ist den US-Boys nun gelungen. Australien war erst vor sechs Tagen durch ein 2:0 gegen die Türkei zum inoffiziellen Weltmeister aufgestiegen. Doch die Regentschaft der Socceroos war nur von kurzer Dauer. Mit dem verdienten Sieg im Hexenkessel von Seattle wandert die Krone nun zu den Stars and Stripes.

Wander-Titel seit 1967

Die Geschichte hinter dem Titel reicht bis ins Jahr 1967 zurück. Damals besiegte Schottland den amtierenden Weltmeister England und erklärte sich kurzerhand selbst zum "wahren Weltmeister". Aus dieser kuriosen Idee entwickelte sich später die UFWC, die unter Fußball-Romantikern längst Kultstatus genießt.

epa13050168 Alex Freeman of USA celebrates with teammates after his 2-0 goal was allowed onside during the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Australia, in Seattle, USA, 19 June 2026. EPA/STEPHAN BRASHEAR
US-Kicker feiern den Sieg gegen Australien. © EPA

Nun dürfen sich auch die USA in die Liste der inoffiziellen Weltmeister eintragen. Und während die Elf von Mauricio Pochettino bei der echten WM immer mehr Fahrt aufnimmt, hält sie bereits den ersten Titel in Händen.

epa13050229 Supporters of USA cheer during the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Australia, in Seattle, USA, 19 June 2026. EPA/STEPHAN BRASHEAR.
Die US-Fans sind im WM-Fieber. © EPA

Wer weiß? Vielleicht ist diese kuriose Krone nur der Vorgeschmack auf noch viel Größeres.

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