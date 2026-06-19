Mega WM
Katar überholt: Jetzt wackelt sogar Deutschland-Rekord
Lionel Messi oder Kylian Mbappé werden nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko wohl als neuer Rekord-Torschütze bei Endrunden dastehen und Miroslav Klose endgültig ablösen.
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Doch jetzt wackelt ein weniger erfreulicher Rekord, der bisher Deutschland gehört. Nachdem Katar gegen Kanada gleich zwei Rote Karten kassierte, ist der Höchstwert aus dem Jahr 2006 in Gefahr.
6 Mal Rot nach 27 Spielen
Bei der WM in Deutschland wurden 345 Gelbe Karten und 28 Platzverweise verteilt. Nun hat man in Nordamerika nach 27 absolvierten Partien bereits sechsmal den roten Karton der Schiedsrichter zu sehen bekommen.
Insgesamt stehen 104 Spiele auf dem Programm, wenn die Härteeinlagen in dieser Tonart weitergehen, wird es ein heißes Rennen um die Spitzenposition der Bad Boys. Eines steht aber jetzt schon fest: Es gab heuer schon mehr Platzverweise als vor 4 Jahren in Katar. Damals gab es nur vier Ausschlüsse.
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