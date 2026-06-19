TV
E-Paper
Sport

Mega WM

Katar überholt: Jetzt wackelt sogar Deutschland-Rekord

OR
von
© FIFA via Getty Images
Deutschlands Tor-Bestmarke von Miroslav Klose wurde von Argentinien-Superstar Lionel Messi abgelöst, nun wackelt der nächste Rekord.
OE24 auf Google bevorzugen

Lionel Messi oder Kylian Mbappé werden nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko wohl als neuer Rekord-Torschütze bei Endrunden dastehen und Miroslav Klose endgültig ablösen.

Auch interessant

6:0 - Kanadas historische Tor-Party von Horror-Verletzung überschattet

Kanada nach Horror-Verletzung unter Schock

Türkei-Coach mit Rundumschlag gegen "alle Medien"

Doch jetzt wackelt ein weniger erfreulicher Rekord, der bisher Deutschland gehört. Nachdem Katar gegen Kanada gleich zwei Rote Karten kassierte, ist der Höchstwert aus dem Jahr 2006 in Gefahr.

6 Mal Rot nach 27 Spielen

Bei der WM in Deutschland wurden 345 Gelbe Karten und 28 Platzverweise verteilt. Nun hat man in Nordamerika nach 27 absolvierten Partien bereits sechsmal den roten Karton der Schiedsrichter zu sehen bekommen.

TOPSHOT - Brazilian referee Wilton Sampaio shows a red card to South Africa's midfielder #11 Themba Zwane during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) © APA/AFP/YURI CORTEZ

Insgesamt stehen 104 Spiele auf dem Programm, wenn die Härteeinlagen in dieser Tonart weitergehen, wird es ein heißes Rennen um die Spitzenposition der Bad Boys. Eines steht aber jetzt schon fest: Es gab heuer schon mehr Platzverweise als vor 4 Jahren in Katar. Damals gab es nur vier Ausschlüsse.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ein Land im WM-Fieber: Fan-Schlachtruf im Parlament

Ronaldo-Schwester geht auf Teamkollegen los

4:1 - Schweizer Spätzünder schocken Bosnien

Türkei-Coach mit Rundumschlag gegen "alle Medien"

Elfenbein-Star darf doch gegen Deutschland spielen

Katar überholt: Jetzt wackelt sogar Deutschland-Rekord

6:0 - Kanadas historische Tor-Party von Horror-Verletzung überschattet

Terror-Alarm: IS ruft zu Anschlägen bei WM auf

Kanada nach Horror-Verletzung unter Schock

Tuchel gewinnt gegen die FIFA