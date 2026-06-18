Kanada nach Horror-Verletzung unter Schock

Der Sieg von Kanada war von einer schrecklichen Verletzung von Sassuolo-Star Ismael Kone überschattet.

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In der 54. Minute wurde es in Vancouver plötzlich ganz still. Hausherr Kanada führte zu dem Zeitpunkt zwar bereits mit 3:0 gegen Katar, doch plötzlich geriet das Resultat in den Hintergrund.

Kanadas Sassuolo-Star Ismael Kone ging nach einem Foul von Assim Madibo zu Boden. Sofort war allen klar, dass hier gerade etwas ganz Furchtbares passiert ist.

Das Opfer wurde von seinen Mitspielern vor den Kameras abgeschirmt, selbst dem Übeltäter wurde sichtlich ganz anders. Was auf den ersten Blick wie ein extrem hart geführter Zweikampf ausgesehen hatte, endete tragisch.

Unschöne Szene

Das Bein des 24-jährigen Mittelfeldspielers hing sichtlich weg. Der Blick des Verletzten, für den die Heim-WM nun gelaufen ist, sagte alles. Als er auf der Trage vom Feld abtransportiert wurde, konnte er wieder aufrecht sitzen.

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Dennoch saß der Schock tief. Madibo sah Rot und ging fassungslos vom Platz. Absicht kann man ihm definitiv nicht nachsagen, ansonsten wäre ihm der Schock auch nicht derartig ins Gesicht geschrieben gewesen.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Assim Madibo #23 of Qatar walks off with his teammates as he receives a red card during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Nathan Saliba #25 of Canada celebrates scoring with teammates after scoring his team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

Emotional wurde es dann, als Saliba wenige Minuten später zum 4:0 traf. Beim Jubel gingen seine Gedanken an den verletzten Mitspieler, er formte seine Hände zu einer 8, der Trikotnummer von Kone.