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Späte Tor-Gala

4:1 - Schweizer Spätzünder schocken Bosnien

OR
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Schweizer Jubel in L.A.
© GEPA pictures
Im Schicksalsspiel zwischen Schweiz und Bosnien-Herzegowina geht nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 4:1 an die Eidgenossen. Edin Dzeko Co. müssen nun am letzten Spieltag gegen Katar unbedingt gewinnen, ansonsten ist die WM nach der Gruppenphase wieder vorbei.
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In der "Unentschieden-Gruppe" B schossen Schweizer "Spätzünder" Bosnien-Herzegowina mit 4:1 ab. Damit stehen die Eidgenossen mit einem Bein im Sechzehntelfinale, die Bosnier im letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Kanada unter Siegzwang.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Nach dem müden 1:1- Kick zwischen Tschechien und Südafrika versprach uns ORF-Moderator Ernst Hausleitner sinngemäß, dass wir keine schlechtere Partie mehr sehen würden. Wie wahr!

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Wobei die Schweizer bis zur ersten Trinkpause dominierten, aber echte Torchancen vermissen ließen. Danach drehten die Bosnier auf, Dzeko & Co. machten aber nichts draus.

Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina

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© EPA

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Ab der 72. Minute ging die Partie erst richtig los: Der Schweizer Teamchef Yakin wechselte nämlich den Sieg ein. "Joker" Manzambi traf nach Pass vom ebenfalls eingewechselten Vargas bei seiner ersten Aktion – 1:0 (74.).

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Muharemovic sah nach Foul an Embolo Rot (80.)

Mit Vargas stach der nächste Joker – 2:0 (84).

Schließlich schnürte Freiburg-Juwel Johan Manzambi (20) seinen Doppelpack – 3:0 (90.).

Nach Bosniens Anschlusstreffer durch Mahmic (90.+3) setzte Xhaka per Foul-Elfmeter den Schlusspunkt zum 4:1 (90.+9).

Die Bosnier müssen jetzt ihr letztes Spiel am Mittwoch gegen Katar gewinnen.

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