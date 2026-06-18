4:1 - Schweizer Spätzünder schocken Bosnien

Im Schicksalsspiel zwischen Schweiz und Bosnien-Herzegowina geht nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 4:1 an die Eidgenossen. Edin Dzeko Co. müssen nun am letzten Spieltag gegen Katar unbedingt gewinnen, ansonsten ist die WM nach der Gruppenphase wieder vorbei.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der "Unentschieden-Gruppe" B schossen Schweizer "Spätzünder" Bosnien-Herzegowina mit 4:1 ab. Damit stehen die Eidgenossen mit einem Bein im Sechzehntelfinale, die Bosnier im letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Kanada unter Siegzwang.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Nach dem müden 1:1- Kick zwischen Tschechien und Südafrika versprach uns ORF-Moderator Ernst Hausleitner sinngemäß, dass wir keine schlechtere Partie mehr sehen würden. Wie wahr!

Wobei die Schweizer bis zur ersten Trinkpause dominierten, aber echte Torchancen vermissen ließen. Danach drehten die Bosnier auf, Dzeko & Co. machten aber nichts draus.

Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina 1 / 7 © EPA © EPA © EPA

Ab der 72. Minute ging die Partie erst richtig los: Der Schweizer Teamchef Yakin wechselte nämlich den Sieg ein. "Joker" Manzambi traf nach Pass vom ebenfalls eingewechselten Vargas bei seiner ersten Aktion – 1:0 (74.).

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Muharemovic sah nach Foul an Embolo Rot (80.)

Mit Vargas stach der nächste Joker – 2:0 (84).

Schließlich schnürte Freiburg-Juwel Johan Manzambi (20) seinen Doppelpack – 3:0 (90.).

Nach Bosniens Anschlusstreffer durch Mahmic (90.+3) setzte Xhaka per Foul-Elfmeter den Schlusspunkt zum 4:1 (90.+9).

Die Bosnier müssen jetzt ihr letztes Spiel am Mittwoch gegen Katar gewinnen.