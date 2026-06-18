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WM-Fans verhöhnen Ronaldo & feiern Messi

HOUSTON, TEXAS - JUNE 17: Cristiano Ronaldo of Portugal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, United States. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
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Der WM-Auftakt brachte für Mega-Star Ronaldo eine herbe Enttäuschung. Während Konkurrent Messi zauberte, erlebte der Portugiese beim matten Remis gegen DR Kongo eine echte Demütigung.
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Der Start in das Turnier in Houston geriet für den 41-Jährigen zum absoluten Totalschaden. Nur einen Tag nach der großen Drei-Tore-Show von Lionel Messi beim 3:0 der Argentinier gegen Algerien, kam Portugal nicht über ein 1:1 gegen die DR Kongo hinaus. Nach dem Abpfiff folgte für Cristiano Ronaldo der nächste heftige Tiefschlag direkt auf dem Rasen.

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AUBURN, ALABAMA - JUNE 9: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates a goal during the international friendly match between Argentina and Iceland at Jordan-Hare Stadium on June 9, 2026 in Auburn, Alabama. (Photo by Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
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Harter WM-Spott im Stadion

Beim Verlassen des Spielfelds bedankte sich der fünfmalige Weltfußballer noch zaghaft beim Publikum, als ihm von den zahlreichen kongolesischen Fans lautstarker Spott entgegenschlug. Die Zuschauer brüllten "Messi! Messi! Messi! Messi!" und direkt hinterher "Messi! Messi! Messi!" durch das Stadion. Für den Superstar endete die Demütigung erst im Kabinengang. Es war ein herber Kontrast zum Vorabend, an dem sein ewiger Rivale weltweit vor Millionen Fans am TV für Begeisterung gesorgt hatte.

Ronaldo bricht historischen Rekord

Mit seinem Einsatz stellte der Portugiese dennoch eine historische Marke auf. Er ist nun der älteste Feldspieler, der jemals in einem WM-Spiel in der Startelf stand. Damit übertraf er den Rekord des kanadischen Mittelfeldspielers Atiba Hutchinson von vor vier Jahren. Den absoluten Altersrekord hält aber weiterhin Roger Milla, der 1994 im Alter von 42 Jahren eingewechselt wurde. Auf dem Platz vor 68.777 Zuschauern blieb der Oldie allerdings blass: Er hatte lediglich 25 Ballkontakte – weniger als sein Torwart Diogo Costa, der 37 Mal am Ball war. In der 61. Minute vergab er eine Großchance, was Mitspieler Bruno Fernandes sichtlich erzürnte. Auch eine weitere Gelegenheit in der 73. Minute blieb ungenutzt.

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