Diebe überrennen Party-Hochburg auf Mallorca

Taschendiebe, Betrüger und Hütchenspieler übernehmen eines der beliebtesten Reiseziele auf Mallorca.

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Der Stadtteil Playa de Palma von Mallorca, einer der berühmtesten der Insel, kämpft derzeit mit rasant steigender Kriminalität. Die Anrainer und Händler der Partyhochburg schlagen Alarm.

Laut "Mallorca Magazin" häufen sich die Berichte über Diebstähle und Betrügereien auf Playa de Palma. Die Fälle treten nicht mehr nur zu Nacht- oder frühen Morgenstunden auf, sondern sogar am helllichten Tag. Die Anzahl der Meldungen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Die Opfer von den Dieben sind vor allem ahnungslose Touristen.

Täter haben auf Touristen abgezielt

Die Täter suchen sich Gegenden mit großen Menschenmengen, wie etwa auf den Straßen, in Geschäften und Bars. Sie suchen sich im Gedränge potenzielle Opfer aus. Diese sind abgelenkt oder alkoholisiert und leichte Beute. Ebenfalls haben die Diebe auf Autos, in denen Wertgegenstände zurückgelassen wurden, und Terrassen, auf denen Touristen ihre Handys liegen lassen, abgezielt.

Der Supermarktbesitzer Can Pastilla schildert gegenüber "Mallorca Magazin": "Es sind mehr als je zuvor. Sie verkleiden sich als Touristen, um nicht aufzufallen – aber bei manchen merkt man es sofort. In meinem Laden wollten sie Kunden bestehlen."

"Wir haben schon alles gesehen"

Die Betrüger bewegen sich in Paaren oder Gruppen und gelten als gut organisiert. Während Diebe nach möglichen Opfern suchen, achten Späher darauf, dass sich keine Polizisten in der Nähe befinden. Sie sind oft auf Rädern unterwegs und fliehen schnell vom Tatort. Manche geben sich als Touristen aus, um weniger aufzufallen. Der Ladenbesitzer meint: "Wir haben schon alles gesehen – und es ist erst Anfang Juni."

Malle-Urlauber sollten nun achtsam sein. Wertsachen sollen möglichst nah am Körper getragen werden, Taschen abgeschlossen sein, und Wertgegenstände sollen nirgendwo zurückgelassen werden. Zusätzlich soll man sich nicht von Fremden ablenken lassen. Es könnte sich um mögliche Komplizen handeln. Smartphones und Tablets bieten Ortungsfunktionen an, die eingeschaltet sein sollen.