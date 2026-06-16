Hier können Sie die Sonnenfinsternis 2026 sehen

Am 12. August befindet sich der Mond für zwei Minuten vor der Sonne und sorgt in Spanien für explodierende Hotelpreise.

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Vor fast 30 Jahren konnten Menschen in Mitteleuropa eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Nun gibt es für Spanien-Urlauber eine gute Nachricht. Am 12. August 2026 ist das Naturspektakel dort zu bewundern.

Für zwei Minuten und 18 Sekunden schiebt sich der Mond in den Abendstunden vor die untergehende Sonne. In Europa ist die totale Sonnenfinsternis in Teilen von Island und Spanien zu sehen.

Österreich bekommt eine partielle Sonnenfinsternis

Laut "chip.de" können sich Spanien-Urlauber auf das Schauspiel freuen. In West- und Mitteleuropa ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. In Österreich wird rund 90 Prozent der Sonne bedeckt sein.

Wie das spanische Nationalgeografische Institut berichtet, ist die totale Sonnenfinsternis in Städten wie Bilbao, Valencia, Tarragona und La Coruña und auch an den Westküsten von Mallorca und Ibiza zu sehen.

Sonnenfinsternis zur Abendstunde

Das Besondere: Der Mond schiebt sich ab etwa 19:45 Uhr vor die Sonne. Damit steht er bereits tief am rötlich gefärbten Abendhimmel. Kurz nach halb neun ist der Höhepunkt erreicht. Um diese Zeit ist die Sonne nur noch eine Handbreite über dem Horizont.

Das seltene Spektakel lässt die Kassen der Hotelbesitzer klingen. Die Preise sind schon jetzt in die Höhe geschossen. In Saragossa kosten einfache Zimmer schon 700 Euro pro Nacht, in Top-Hotels rund 2.000 Euro. Auf Mallorca wurde eine Kommission gegründet, die sich um das erwartete Verkehrschaos kümmern soll.

Institut bietet interaktive Karte an

Das spanische Institut hat eine interaktive Karte veröffentlicht, die bei der Planung helfen soll. Dabei kann der Ort eingegeben werden und die Karte zeigt die Sonnenposition zum Zeitpunkt der Finsternis an.

Alle, die sich während der Sonnenfinsternis in Spanien befinden, müssen darauf achten, nie direkt in die Sonnenfinsternis zu schauen, weder die totale noch die partielle. Für die Beobachtung werden spezielle Sonnenbrillen benötigt. Achten Sie auf ein nicht abwaschbares CE-Symbol und die richtige ISO-Norm (EN ISO 12312-2:2015).