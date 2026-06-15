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Nördlich von L.A.

B-52-Bomber stürzt kurz nach dem Start ab

(FILES) A US Air Force B-52 Stratofortress bomber takes off from RAF Fairford in south-west England on March 15, 2026. A US bomber crashed in California on June 15, 2026, the Edwards Air Force base said on social media. 'A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.,' the base wrote on Facebook. 'Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing.' (Photo by Henry Nicholls / AFP)
© AFP
Im US-Staat Kalifornien ist ein B-52-Bomber der US-Streitkräfte kurz nach dem Start abgestürzt.
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Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, teilte der Flughafen Edwards Air Force Base auf Facebook mit. Nähere Angaben wurden keine gemacht. Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück am späten Montagvormittag (Ortszeit).

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Die Flugzeuge vom Typ B-52 sind Langstreckenbomber der US-Luftwaffe. Sie können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben abwerfen.

Die Edwards Air Force Base befindet sich rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste. In der Vergangenheit hatte das US-Militär von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit getestet.

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