USA zählt auf WM-Hype gegen Australien

Für die USA kann es nach dem fulminanten 4:1-Auftakterfolg über Paraguay nur ein Ziel geben: den Gruppensieg.

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Gelingt gegen Australien der zweite Dreier, wäre das Sechzehntelfinal-Ticket vorzeitig fix. Trainer Mauricio Pochettino hat keinen Grund, seine erfolgreiche Elf zu verändern.

Ein kleines Fragezeichen steht hinter Offensivspieler Christian Pulisic, der einen Schlag auf die Wade erhielt. "Wir hoffen wirklich, dass er für das Spiel zurückkommt", sagte Ex-Salzburger Brenden Aaronson, der als eine Alternative gilt, sollte Pulisic passen müssen.

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Australien ist auch diesmal Außenseiter, verblüffte aber schon zum Auftakt mit einem 2:0-Coup über die Türkei. Damit stehen die Aussichten auf den Sprung in die Runde der letzten 32 gut. Unbekannt sind sich die Teams nicht. Im Oktober gab es bereits ein Aufeinandertreffen, die USA gewannen den Test 2:1 und sehen die Partie intern als Grundstein für den starken Start in die WM.

Nach einer mühsamen ersten Hälfte mit vielen gewonnenen Zweikämpfen für Australien stauchte Chefcoach Mauricio Pochettino das US-Team in der Pause zusammen. "Schau dir das Spiel an, da kannst du sehen, dass sie bereit waren", erinnerte Mittelfeldmann Sebastian Berhalter.