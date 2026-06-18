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Nächste Schottland-Party gegen Marokko?
Nach dem 1:0 gegen Haiti träumt ganz Schottland davon, im neunten Anlauf erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Überzeugend war der Auftaktsieg aber nicht - und der kommende Gegner ist deutlich stärker.
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Dass Marokko zum Auftakt ein 1:1-Unentschieden gegen Brasilien erkämpfte, ist kein Zufall: Der Halbfinalist von 2022 ist erneut in Katar-Form. Gegen die Schotten ist das Team um Kapitän Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain Favorit.
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Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, allerdings müssen im Vergleich zum Auftakt die Chancen effizienter genutzt werden.
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