Nächste Schottland-Party gegen Marokko?

Die Bravehearts spielen nicht nur für sich, sondern für Zehntausende mitgereiste Fans, die auch diesmal für eine Heimspiel-Kulisse sorgen dürften.

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Nach dem 1:0 gegen Haiti träumt ganz Schottland davon, im neunten Anlauf erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Überzeugend war der Auftaktsieg aber nicht - und der kommende Gegner ist deutlich stärker.

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Dass Marokko zum Auftakt ein 1:1-Unentschieden gegen Brasilien erkämpfte, ist kein Zufall: Der Halbfinalist von 2022 ist erneut in Katar-Form. Gegen die Schotten ist das Team um Kapitän Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain Favorit.

Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, allerdings müssen im Vergleich zum Auftakt die Chancen effizienter genutzt werden.