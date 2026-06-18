Türkei-Coach mit Rundumschlag gegen "alle Medien"

Mit ruhiger Stimme, aber deutlichen Worten hat Vincenzo Montella die teils heftige Kritik an der türkischen Nationalmannschaft nach der WM-Auftaktniederlage gegen Australien verurteilt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Diese Mannschaft hat in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt und ich finde, wir verdienen ein bisschen mehr Respekt nach dem ersten Spiel, auch wenn wir es besser hätten machen können", sagte der türkische Nationalcoach vor der Partie gegen Paraguay am Samstag (5.00 Uhr).

"Wir haben dieses Spiel mit klarem Kopf vorbereitet, obwohl um uns herum so viel Chaos war", sagte Montella an seinem 52. Geburtstag. "Ich beziehe mich nicht auf alle Medien, aber es gibt ein paar Individuen, die für Wirbel sorgen." Er habe nach dem 0:2 zwar Kritik erwartet, "aber nicht in diesem Ausmaß".

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Der Druck für den Trainer und seine Mannschaft um Star Arda Güler von Real Madrid ist groß. Sollte Co-Gastgeber USA gegen Australien mindestens einen Punkt holen und die Türkei verlieren, droht das Aus nach der Gruppenphase nach nur zwei Spielen.