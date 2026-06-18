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Sa., 5:00 Uhr

Türkei kämpft gegen Paraguay gegen WM-Aus

© Getty Images/Wavebreak Media
Der Schock nach dem Auftakt-0:2 gegen Australien war groß, der Druck vor dem zweiten Spiel gegen Paraguay ist noch größer.
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Sollte Co-Gastgeber USA gegen Australien mindestens einen Punkt holen und die Türkei verlieren, wäre nach der Gruppenphase Schluss - und die Entzauberung von Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus Turin) oder Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) perfekt.

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"Das Australien-Spiel hat uns nicht entmutigt", sagte Defensivmann Samet Akaydin, dessen Truppe trotz 72 Prozent Ballbesitz und einem Torschussverhältnis von 30:9 leer ausging. "Indem wir das Paraguay-Spiel gewinnen, werden wir das wiedergutmachen."

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Der Vorteil: Paraguay, beim 1:4 von Gastgeber USA gedemütigt, kann sich nicht allein aufs Verteidigen konzentrieren - Räume für die Türken werden sich ergeben.

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