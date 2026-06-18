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Sa., 2:30 Uhr

Brasilien braucht Sieg gegen Underdog Haiti

© Getty Images/Wavebreak Media
Brasilien hat beim Auftakt-1:1 gegen Marokko noch nicht wirklich überzeugt. Der Druck vor dem Duell mit Underdog Haiti ist daher deutlich gestiegen.
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Teamchef Carlo Ancelotti steht vor der Frage, ob er seiner Startelf der ersten Partie noch eine Chance geben soll. Für die Aufstellung von Stürmer Igor Thiago und Rechtsverteidiger Roger Ibanez hatte er mediale Kritik geerntet, zudem boten die Mittelfeldspieler Casemiro und Lucas Paqueta eine schwache Leistung.

Durch die Hereinnahme von Danilo, Fabinho und Matheus Cunha war in Hälfte zwei mehr Balance und Energie im Spiel des fünffachen Weltmeisters.

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Dass dieser wegen der Folgen einer Wadenverletzung weiter ohne Superstar Neymar auskommen muss, steht fest. Immerhin konnte der 34-jährige Offensivkünstler, der im Oktober 2023 letztmals für Brasilien gespielt und als Rekordtorschütze 79 Mal getroffen hat, aber in dieser Woche für gewisse Teile der Einheit auf den Trainingsplatz zurückkehren. "Wir müssen der Realität ins Auge sehen. Die erste Hälfte wurde den Möglichkeiten und Erwartungen an unsere Nationalmannschaft bei weitem nicht gerecht", sagte Abwehrspieler Danilo.

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Verbesserungen müssten daher her, zudem sei es wichtig, "klar" im Kopf zu bleiben. Alles andere als die insgesamt zweite Haiti-Niederlage nach dem 0:1 gegen Schottland wäre eine herbe Enttäuschung für die Selecao.

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