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Wie einst bei Liverpool

Superstar Salah sorgt wieder für Wirbel

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Fußballspieler im weißen Ägypten-Trikot mit ausgestrecktem Arm auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Ägyptens Trainer Hossam Hassan hat Gerüchte über eine angebliche Missstimmung bei seinem Star Mohamed Salah zurückgewiesen.
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Der 34-Jährige sei ein "großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt. Und ob er nun in der Startelf steht oder ausgewechselt wird – das ist in Ordnung. Das ist seine Rolle als Spieler", sagte Hassan vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Montag (3.00 Uhr MESZ) in Vancouver gegen Neuseeland.

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Ägyptens Teamchef war gefragt worden, ob er sich zu dem Gerücht äußern wolle, dass Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien (1:1) nicht gut aufgenommen habe.

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Dies sei nicht der Fall, sagte Hassan. "Ich vertraue den 26 Spielern, und sie vertrauen mir." Salah, der sich mit Saisonende von Liverpool verabschiedet hatte, habe "großartig gespielt".

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