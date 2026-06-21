Vozinha atmet auf
Nach Visum-Wirbel: Mutter von Kap-Verde-Held in den USA gelandet
Ein Verbandssprecher bestätigte bei der Pressekonferenz zur Partie (Montag, 00.00 Uhr), dass Ana Candida Evora nach der Klärung aller Visa-Fragen in den USA angekommen ist. "Ich bin sehr glücklich. Mein Vater und mein Bruder werden auch da sein", sagte Vozinha im WM-Quartier des Underdogs.
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Der Torhüter, der in der zweiten portugiesischen Liga bei Chaves spielt, war durch seine starke Leistung beim 0:0 gegen den Titelfavoriten Spanien über Nacht zu einem der Stars dieser WM aufgestiegen. Nach dem Spiel gingen Bilder um die Welt, auf denen Vozinha im Kreis seiner Mitspieler weinte.
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Denn seine Mutter war bei dieser Sensation noch nicht in den Vereinigten Staaten, weil sie die Kaution für ein Visum nicht zahlen konnte. US-Behörden ermöglichten ihr mittlerweile die Einreise und erließen ihr sogar die Visagebühren.
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