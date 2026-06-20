TV
E-Paper
Sport

Wirbel im Quartier

Kein Team-Koch: WM-Stars müssen Essen bestellen

OR
von
Ein Uber Eats-Kurier fährt mit dem Fahrrad auf einem Bürgersteig in der Stadt.
© NurPhoto via Getty Images
Schockierende Berichte aus den USA: Ein Team hat nicht einmal einen Koch dabei, während die Verbands-Funktionäre Luxus-Urlaub in den USA machen, doch das ist noch nicht alles.
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist das wohl dunkelste Kapitel dieser Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Abseits des Rasens, wo Senegal am Dienstag im alles entscheidenden Spiel gegen Norwegen antritt, tobt ein Funktionärs-Skandal der Sonderklasse. Es geht um Gier, Luxus und eine Mannschaft, die von ihren eigenen Bossen völlig im Stich gelassen wird.

Auch interessant

"Homeoffice": Brasiliens Präsident lästert über Neymar

Nach Schiedsrichter-Wirbel um Messi: ER pfeift unseren WM-Hit

USA ist nach Sieg schon Weltmeister

Während Millionen Fans zuhause im Senegal mitfiebern, leben einige Funktionäre des Fußballverbandes FSF in den USA offenbar wie die Maden im Speck. Laut übereinstimmenden Berichten haben sie große persönliche Entouragen und Familienmitglieder auf Verbandskosten in die Vereinigten Staaten gebracht.

Für diese Extra-Wünsche scheint das Budget extrem locker zu sitzen. Doch wenn es um die wichtigsten Protagonisten geht – Stars, wie Sadio Mané –, ist plötzlich kein Cent mehr da.

Senegal's forward #10 Sadio Mane reacts during the 2026 World Cup Group I football match between France and Senegal at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 16, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Senegal-Star Sadio Mané . © APA/AFP/FRANCK FIFE

Furchtbares Essen im Team-Camp

Das Hotel in den USA ist spartanisch, das Essen derart schlecht, dass sich die Stars ihre Mahlzeiten von externen Anbietern bestellen müssen. Ein eigener Mannschaftskoch? Wurde aus lächerlichen Kostengründen gestrichen. Zudem warten die Spieler nach wie vor auf ihre wohlverdienten WM-Prämien, obwohl der Verband massiv abkassiert hat.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 16: President of the Senegalese Football Federation (FSF) Abdoulaye Fall attends the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Senegal at New York New Jersey Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)
Senegals Verbands-Präsident Abdoulaye Fall. © Getty Images

Die absolute Krönung dieser WM-Farce ist jedoch der Umgang mit Teamchef Pape Thiaw. Er führt das Team bei der größten Sportveranstaltung der Welt an, hat aber keinen unterschriebenen Vertrag und wurde seit satten fünf Monaten nicht bezahlt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

LINDEN LIVE: Als Toni und Diego in der Claire Bar feierten

Deutschland-Schiri nicht fit genug für WM

Nach Messi-Attacke: Algerien reicht Beschwerde ein

"Homeoffice": Brasiliens Präsident lästert über Neymar

USA ist nach Sieg schon Weltmeister

Abrechnung: Hoeneß hat keine Lust auf die WM

2:0 - US-Boys stürmen zum Aufstieg

Kein Team-Koch: WM-Stars müssen Essen bestellen

Das Geheimnis der Trikot-Sterne

1:0 - Marokko rettet Sieg gegen Schottland