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"Homeoffice": Brasiliens Präsident lästert über Neymar

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Der angeschlagene Superstar Neymar wird der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM nicht zur Verfügung stehen. Jetzt folgen heftige Worte von oberster Stelle der stolzen Fußball-Nation.
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Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia (Samstag, 2.30 Uhr) zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit. Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten.

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Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren - phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der Nationalheld befindet sich laut Verbandsangaben in der "letzten Phase seiner Genesung". Beim ersten WM-Spiel gegen Marokko (1:1) hatte Neymar an der Seitenlinie mitgefiebert.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva arrives to attend a morning work meeting to "revive balanced, inclusive, and sustainable economic growth for the benefit of all" in the presence of the G7 countries, partner countries, the International Monetary Fund, and the OECD, as part of the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 17, 2026. G7 leaders will discuss on June 17, 2026, the security risks posed by AI and social media on the last day of a summit dominated by US the President, before host French President dines with his US counterpart at the Palace of Versailles. The three-day summit of the leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan,B ritain and the United States has focused intensely on the US' deal to end the war with Iran and efforts to pressure Russia into brokering peace with Ukraine. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva. © APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Für Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva offensichtlich eine herbe Enttäuschung. Der ehemalige Superstar schaffte gerade noch den Sprung in den Kader der Selecao, ist aber offensichtlich nicht fit genug. "Ich habe gestern gelesen, Neymar sei der erste ins Homeoffice berufene Spieler der Welt", lästert Lula und spricht damit vielen Fans aus der Seele.

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