"Homeoffice": Brasiliens Präsident lästert über Neymar

Der angeschlagene Superstar Neymar wird der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM nicht zur Verfügung stehen. Jetzt folgen heftige Worte von oberster Stelle der stolzen Fußball-Nation.

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Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia (Samstag, 2.30 Uhr) zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit. Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren - phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der Nationalheld befindet sich laut Verbandsangaben in der "letzten Phase seiner Genesung". Beim ersten WM-Spiel gegen Marokko (1:1) hatte Neymar an der Seitenlinie mitgefiebert.

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva. © APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Für Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva offensichtlich eine herbe Enttäuschung. Der ehemalige Superstar schaffte gerade noch den Sprung in den Kader der Selecao, ist aber offensichtlich nicht fit genug. "Ich habe gestern gelesen, Neymar sei der erste ins Homeoffice berufene Spieler der Welt", lästert Lula und spricht damit vielen Fans aus der Seele.