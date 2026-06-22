Hochwasser-Alarm
Wetter-Chaos: Nächstes WM-Spiel vor Absage
Alarmstimmung in den USA. Wie berichtet, wurde für den Austragungsort Philadelphia, wo ab 23 Uhr (MESZ) Frankreich auf den Irak treffen soll, eine amtliche Unwetterwarnung ausgerufen. Damit droht dem WM-Spiel sogar die Absage.
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Die Unwetter treffen aber nicht nur Philadelphia, sondern auch New York. Der US-Wetterdienst warnt für die Region rund um das Stadion in East Rutherford vor Starkregen und Überschwemmungen. Die Partie soll in der Nacht auf Dienstag (2.00 Uhr) stattfinden. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani rief Fans dazu auf, ihre Anreise sorgfältig zu planen und besondere Vorsicht walten zu lassen.
Meteorologen rechnen damit, dass am Nachmittag und in den Nachtstunden mehrere Regen- und Gewitterzellen über das Gebiet ziehen. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit könnten dabei innerhalb kurzer Zeit enorme Regenmengen niedergehen. Besonders in dicht bebauten Stadtgebieten sowie in Bereichen mit schlechter Wasserableitung drohen überflutete Straßen und lokale Sturzfluten.
Im schlimmsten Fall könnte auch dieses Spiel abgesagt werden.
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