Three Lions möchten Aufstieg fixieren

Die hoffnungsvollen Fans aus England sehen die Three Lions nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien titelreif. Mit einem Sieg gegen Ghana sind Harry Kane und Co. fix weiter.

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Vor allem auf den Teamkapitän sind die Augen wieder einmal gerichtet. Mit seinem Doppelpack gegen Kroatien stellte der 32-jährige Kane den englischen WM-Torrekord von Gary Lineker (10 WM-Tore) ein. Gegen die Westafrikaner soll die Bestmarke fallen. Dass die englische Defensive gegen Kroatien nicht immer den sichersten Eindruck machte, scheint Trainer Thomas Tuchel angesichts der Offensivpower mit Kane und Jude Bellingham verschmerzen zu können.

Ghana träumt von Überraschung

Kane fühlt sich in der Form seines Lebens. "Im Laufe einer Karriere gibt es nicht viele Phasen, in denen alle Stücke des Puzzles im richtigen Moment zusammenpassen. Im Moment bin ich in so einer Phase", sagte der Bayern-Torjäger. Ghanas "Black Stars" träumen dennoch von einer Überraschung. Gegen England müsse man "bereit sein, Opfer zu bringen", meinte Teamchef Carlos Queiroz. "Weil ein Sieg bei dieser WM sehr teuer ist." Gegen Panama (1:0) gelang er erst durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit. Thomas Partey steht zur Verfügung, nachdem der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte Mittelfeldspieler im ersten Spiel nicht nach Kanada einreisen durfte. Der gegen Panama verletzte Torhüter Lawrence Ati Zigi dürfte ausfallen.