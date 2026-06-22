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„Für mich ein Foul“

Klopp-Klartext: Messi-Tor war irregulär

© APA/AFP/PAUL ELLIS
Das erste Argentinien-Tor sorgt nicht nur bei den ÖFB-Spielern für Ärger.
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Österreichs Nationalteam hat am Montag bei der Fußball-WM eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien kassiert. Die Tore im Dallas Stadium erzielte Lionel Messi (38., 95.), der zuvor einen Elfer neben das Tor gesetzt hatte (9.).

Ärger gab es beim ersten Tor: Facundo Medina zog auf der linken Seite davon, seine Hereingabe ließ Almada passieren, und Messi bezwang Schlager mit einem Schuss gegen dessen Laufrichtung. Beim argentinischen Ballgewinn, der zu dieser Aktion führte, reklamierte das ÖFB-Team vergeblich ein Foul an Xaver Schlager.

Auch Jürgen Klopp sah ein Foul an Schlager: „Das ist für mich ein Foul. Das gibt es zwar zigmal im Spiel. In der heutigen Zeit kann man so was zurücknehmen“, so der ehemalige Liverpool-Coach, der für MagentaTV die WM kommentiert.  „Aber die Österreicher müssen es auch danach besser machen. Sie wissen, dass Messi 18 Meter vor dem Tor da steht, trotzdem ist niemand bei ihm.”

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