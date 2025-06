× Tschechien: Highlights und Must-sees beim Nachbarn

Die Tschechische Republik begeistert mit unzähligen Burgen, Schlössern und märchenhaft anmutenden, historischen Altstädten. In unserem Nachbarland finden sich gleich zwölf UNESCO-Welterbestätten und hunderte weitere Sehenswürdigkeiten.

Sie planen einen Trip durch die Tschechische Republik und wissen noch nicht genau wohin? Nachstehend finden Sie 9 Orte, die unbedingt auf Ihre Bucketlist gehören...

Prag

Die Hauptstadt mit mehr als tausendjähriger Geschichte hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten gehören die Astronomische Uhr auf dem Altstädter Ring und die Prager Burg mit wunderschönem Ausblick auf die gesamte Stadt, die sich um die mäandrierende Moldau erstreckt. Tipp: Die Galerie DOX mit zeitgenössischer Kunst.

Übrigens: Rund um Prag finden sich viele mittelalterliche Burgen und Schlösser. Beispielsweise Karlštejn: Die Festung thront seit mehr als 600 Jahren über dem Fluss Berounka. Südlich von Prag liegt das Schloss Konopište, die einstige Privatresidenz des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand. Und Burg Krivoklát liegt im Herzen des Naturschutzgebietes Krivoklátsko, dem einstigen privaten Jagdrevier böhmischer Könige. In den Innenhöfen der Burg werden mittelalterliche Jahrmärkte veranstaltet,

Böhmisch Krumau

Die Stadt Böhmisch Krumau befindet sich in Südböhmen, an den spektakulären Mäandern der Moldau, die sich durch die Altstadt, rund um das Schloss, die UNESCO-Welterbestätten und die historische Altstadt windet. In der Märchenstadt fühlt man sich wie ins Mittelalter zurückversetzt.

Kuttenberg

Diese wunderschöne mittelalterliche Kleinstadt mit vollständig erhaltenem Stadtkern ist mit dem Auto oder Zug nur knapp eine Fahrstunde von Prag entfernt. Kuttenberg zeichnete sich im Mittelalter durch reiche Vorkommen von Silber aus, dem damals als Zahlungsmittel dienenden und daher begehrtesten Metall. Die Vorkommen waren so reich, dass die hier geprägte Münze – der Taler – dem heutigen amerikanischen Dollar seinen Namen gab.

Tipp: Besichtigen Sie das mittelalterliche Silberbergwerk.

Brünn

Die mährische Metropole Brünn liegt im Südosten der Tschechischen Republik und ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Brünn besticht mit einer Vielzahl von funktionalistischen Bauwerken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und überrascht mit seiner lebendigen Kaffeehaus-Kultur.

Tipp: Besuch der Villa Tugendhat des weltberühmten Architekten Mies van der Rohe.

Karlsbad

Die Kurstadt im Westen der Tschechischen Republik wurde bereits vor 200 Jahren vom europäischen Adel besucht und erfreut sich großer Beliebtheit bis heute. Perfekt für einen Relaxurlaub!

Tipp: Falls Sie es in der ersten Juliwoche hierher schaffen, erleben Sie die Atmosphäre des internationalen Karlsbader Filmfestivals, des einzigen A-Festivals der Tschechischen Republik, bei dem Sie sogar dem einen oder anderen Filmstar begegnen könnten!

Kromeríž

Kromeríž liegt in Mähren, nördlich von Brünn, und ist eine weitere Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Traumhaft ist das Erzbischöfliche Schlosses mit seinen Gärten. Der Blumengarten, der in den vergangenen Jahren erneuert wurde, ist eine Perle barocker Gartenarchitektur. Der Barockgarten wirkt so authentisch, dass hier Aufnahmen zu mehreren historischen Filmen und Serien gedreht wurden!

Olmütz

Ein Stück nördlich von Kromeríž liegt Olmütz, eine Universitätsstadt, die noch zu den Geheimtipps zählt. Hier kann man die schönsten Kirchen der Tschechischen Republik entdecken. Direkt auf dem Hauptplatz steht die Dreifaltigkeitssäule, ein weiteres UNESCO-Weltkulturerbe und das Meisterwerk der tschechischen Bildhauerkunst des Barock.

Kulturlandschaft Lednice-Valtice

Eine weitere UNESCO-Welterbestätte, die Kulturlandschaft Lednice-Valtice. Diese erstreckt sich in Südmähren an der österreichischen Grenze und umfasst die beiden Städte Lednice und Valtice (samt deren Schlössern) sowie die gesamte dazwischenliegende Landschaft. Die Liechtensteiner, die einstigen Herren der Schlösser und Grundbesitzungen, ließen die Landschaft rund um die Thaya in einen mehrere hundert Hektar großen Landschaftspark umwandeln und darin Lustschlösser, Türme und weitere Bauwerke errichten, wo Sie heute innehalten und die hiesige Landschaft bewundern können.

Tipp: Fahrrad mieten und die Gegend per Bike erkunden.

Böhmische Schweiz

Die Böhmische Schweiz, einer der kleinsten Nationalparks der Tschechischen Republik, liegt nördlich von Prag in Richtung Dresden, direkt an der deutschen Grenze. Worauf Sie sich hier freuen können? Auf Felswände, tiefe Wälder und malerische Täler, auf das größte Sandsteintor Europas sowie Felswände, die zum Klettern einladen.