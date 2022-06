× So erlebe ich den Stromausfall

Lichtermeer statt Länderspiel: Die Fans warten nach dem Stromausfall im Ernst-Happel-Stadion geduldig auf den Anpfiff.

„Es ist das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass ich eine Mannschaftsaufstellung ohne Video-Wall bekanntgebe“, sagt Stadionsprecher Andy Marek. Ein Stromausfall im 2. Bezirk sorgt vor Anpfiff für Chaos. Die Verbindung zum ORF ist zeitweise unterbrochen. Im Prater stehen die Fahrgeschäfte still. Mein Notebook macht Probleme. Ein Teil des Flutlichtes funktioniert nicht. Kann das Spiel angepfiffen werden? „Ohne Flutlicht wird‘s schwierig“, sagt Marek. Es kommt zu einer Verzögerung. Vereinzelte Pfiffe von den Rängen.

Video zum Thema: Stromausfall verzögert Start für Dänen-Hit

Der ORF zeigt vorerst Kroatien gegen Frankreich. „Wir können nicht konkret sagen, wie lange es dauert. Es wird intensiv daran gearbeitet. Wir benötigen das komplette Flutlicht“, so ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Um 20.59 wird es noch dünkler. „Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist“, sagt Marek. Die Fans halten ihre Handy-Lichter in die Luft und singen „Sweet Caroline.“ Eine schöne Geste. 30 Minuten nach der planmäßigen Startzeit ist immer noch keine Besserung in Sicht. „Wir stehen in einem ständigen Austausch mit Wien Energie“, heißt es in einem Statement des ÖFB. Ich warte geduldig. Das Stadion wird noch einmal zum Lichtermeer. Zur Musik vom Donauwalzer geht die Welle durchs Happel Oval. „So etwas hat es noch nie gegeben“, weiß Marek.