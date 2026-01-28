Bayern-Star spricht über Abschiedsgerüchte

Seit Wochen wird über die Zukunft von Leon Goretzka gesprochen. Seit kurzem ist der spanische Gigant Atlético Madrid an ihm dran. Nun spricht der DFB-Star zum ersten Mal selbst über die Abschiedsgerüchte.

Dass Bayern München derzeit kein Interesse an einer Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka (30) hat, ist schon bekannt. Nun ist die Frage, wann der DFB-Star den Rekordmeister verlässt, noch unklar.

In einem Interview mit der "Zeit" wurde er auf einen möglichen Wechsel angesprochen: "Das ist eine Option, natürlich. Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen. Ich habe mich schon zweimal damit beschäftigt, mich aber bewusst dagegen entschieden. Ich weiß, in München bin ich in einer Komfortzone. Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern."

Winterdeal möglich

Sein Vertrag bei Bayern läuft im Sommer 2026 aus. Schon jetzt kann Goretzka mit anderen Vereinen frei verhandeln. Die Bayern-Bosse stehen laut der "Bild" sogar einem Winter-Deal offen gegenüber, wenn die Summe passend ist.

Mit einem möglichen Winterabgang würde sich der Rekordmeister die verbleibenden fünf Vertragsmonate einsparen. Das wären rund sieben Millionen Euro. Dafür wird das O.K. von Trainer Vincent Kompany (39) benötigt.

Klare Vorstellung von neuem Klub

Im Interview wurde Goretzka gefragt, ob er sich selbst bei Vereinen anbietet. Darauf antwortet der Bayern-Star: "Ich habe gelesen, dass ich mich bei Hansi Flick in Barcelona gemeldet haben soll. Das kann ich hier und heute dementieren. Nein, so was ist nicht nötig. Das soll nicht arrogant klingen."

Goretzka betont: "Ich möchte bei einem Verein mit Ambitionen spielen, der einen Plan hat, in dem meine Qualitäten gefragt sind. Vor allem will ich meine Mitspieler mitreißen und eine Mannschaft auf ein anderes Niveau heben. Im Fußball geht es ums Gewinnen, dieses Ziel habe ich die letzten acht Jahre täglich intravenös verabreicht bekommen."

"Ich freue mich auf die Gespräche"

Über seine Zukunft meint der Mittelfeldspieler: "Es gibt sehr viele Leute, die der Meinung sind, dass ich mit meiner Art von Fußball sehr gut nach England passen würde. Aber ich habe Zeit. Ich werde mir alles anhören und gut abwägen. Ich freue mich auf die Gespräche, die stattfinden werden."

Für ihn ist es am wichtigsten, dass Bayern "ehrlich" und "vertraulich" kommuniziert. Goretzka fügt noch hinzu: "Ich wäre enttäuscht, wenn es bei mir so laufen würde wie bei Thomas Müller."