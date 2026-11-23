Die ersten Stars für die STARnacht am Wörthersee sowie die Open-Air-Konzerte 2027 in der Klagenfurter Ostbucht stehen fest – mit dabei sind Die Prinzen, Folkshilfe, Avec und Sting.

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Für die STARnacht am Wörthersee sind Die Prinzen, Folkshilfe und Avec als erste Stars bestätigt, während in der Klagenfurter Ostbucht ab Mittwoch, 30. Juni 2027 die Open-Air-Konzerte starten.

Die Prinzen, Folkshilfe und Avec bei STARnacht

Mit Hits wie "Millionär", "Alles nur geklaut", "Küssen verboten" und "Mann im Mond" haben sich Die Prinzen in die Herzen ihrer Fans gesungen. Die Erfolgsbilanz von Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Wolfgang Lenk und Jens Sembdner umfasst sechs Millionen verkaufte Tonträger, 16 Gold- und Platinplatten, zwei ECHO-Musikpreise sowie elf Alben. Im Jahr 2027 gehen sie auf große Abschiedstournee und bieten Fans am Wörthersee die Gelegenheit, die Band noch einmal live zu erleben.

Folkshilfe © Andreas Tischler / Vienna Press

Quetschn trifft Synthesizer: Folkshilfe kombinieren traditionelles Instrumentarium mit elektronischen Beats und pointiertem Dialekt-Pop. Das Trio rund um Paul Slaviczek, Gabriel Fröhlich und Florian Ritt zählt seit über einem Jahrzehnt zu den festen Größen im deutschsprachigen Musikraum. Mehrfach erhielten die Musiker Nominierungen für den Amadeus Award, darunter als Liveact des Jahres und für den Song des Jahres; aktuell touren die drei mit ihrer "Bunt"-Tour durch Deutschland.

Avec © Yannik Steurer

Avec gehört zu den erfolgreichsten Indie-Pop- und Folk-Künstlerinnen Österreichs, ihre Songs wurden über hundert Millionen Mal gestreamt und ihr viertes Album heißt schlicht wie sie selbst. Live laden ihre Konzerte zum Weinen und zum Tanzen ein. Nach dem Gewinn des Amadeus-Awards in der Kategorie Alternative, des internationalen Music Moves Europe Talent Award und des Hubert-von-Goisern-Preises im Jahr 2019 war sie bei den Amadeus Awards 2026 erneut in der Kategorie Pop/Rock nominiert.

Open-Air-Konzerte in Klagenfurter Ostbucht

In der Klagenfurter Ostbucht sind neben der STARnacht für 2027 vier weitere Open-Air-Konzerte angekündigt. Den Auftakt macht am Mittwoch, 30. Juni 2027, der britische Weltstar Sting mit Songs wie "Every Breath You Take", "Roxanne" und "Fields of Gold" am Wörthersee.

Sting © TZ OesterreichKernmayer Johannes

Danach folgen am Samstag, 3. Juli 2027, die Kastelruther Spatzen aus Südtirol, am Sonntag, 4. Juli 2027, Melissa Naschenweng mit "Daham" sowie am Sonntag, 11. Juli 2027, Nik P. mit dem Jubiläumskonzert "30 Jahre" inklusive Special Guests wie Howard Carpendale.