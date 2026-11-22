König Charles könnte in einer schwierigen Zeit auf Herzogin Meghan zugegangen sein. Eine Royal-Expertin ist überzeugt, dass der Monarch seiner Schwiegertochter nach der Verhaftung ihres Vaters sein Mitgefühl ausgesprochen hat.

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Für Meghan waren die vergangenen Wochen wohl besonders belastend. Ihr entfremdeter Vater Thomas Markle (82) wurde in den USA wegen des Vorwurfs des Besitzes kinderpornografischen Materials festgenommen. Ausgerechnet in dieser Situation soll es Kontakt aus dem britischen Königshaus gegeben haben.

Royal-Expertin ist sich sicher

Die ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond erklärte gegenüber Sky News, sie sei ziemlich sicher, dass Charles (78) sich bei Meghan (45) gemeldet habe. Der König dürfte ihr in dieser schwierigen Lage sein Mitgefühl ausgedrückt haben. Bond geht daher davon aus, dass es zumindest eine Kommunikation zwischen den beiden gegeben hat.

Die ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond erklärte gegenüber Sky News, sie sei ziemlich sicher, dass Charles (78) sich bei Meghan (45) gemeldet habe. © WireImage

Bestätigt ist ein solcher Kontakt allerdings nicht. Über die genauen Umstände ist nichts bekannt. Die Expertin wertet die mögliche Geste dennoch als positives Zeichen dafür, dass die familiären Verbindungen trotz der jahrelangen Differenzen nicht vollständig abgerissen sind.

Große Versöhnung weiterhin nicht in Sicht

Von einer umfassenden Annäherung innerhalb der Königsfamilie könne allerdings noch keine Rede sein. Vor allem zwischen Prinz Harry (42) und seinem Bruder Prinz William (44) sei weiterhin keine Versöhnung erkennbar.

Von einer umfassenden Annäherung innerhalb der Königsfamilie könne allerdings noch keine Rede sein. © Samir Hussein/WireImage

Bond betonte, dass mögliche Gespräche und Treffen vertraulich bleiben müssten. Gerade das könne Hoffnung für die Zukunft geben. Für Charles sei es zudem nicht einfach, beiden Söhnen gleichermaßen verbunden zu bleiben. Der König habe aber offenbar ein gutes Verhältnis zu beiden aufrechterhalten können.