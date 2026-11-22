Nach Skandal
Hat König Charles Kontakt zu Meghan gesucht?
Für Meghan waren die vergangenen Wochen wohl besonders belastend. Ihr entfremdeter Vater Thomas Markle (82) wurde in den USA wegen des Vorwurfs des Besitzes kinderpornografischen Materials festgenommen. Ausgerechnet in dieser Situation soll es Kontakt aus dem britischen Königshaus gegeben haben.
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Royal-Expertin ist sich sicher
Die ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond erklärte gegenüber Sky News, sie sei ziemlich sicher, dass Charles (78) sich bei Meghan (45) gemeldet habe. Der König dürfte ihr in dieser schwierigen Lage sein Mitgefühl ausgedrückt haben. Bond geht daher davon aus, dass es zumindest eine Kommunikation zwischen den beiden gegeben hat.
Bestätigt ist ein solcher Kontakt allerdings nicht. Über die genauen Umstände ist nichts bekannt. Die Expertin wertet die mögliche Geste dennoch als positives Zeichen dafür, dass die familiären Verbindungen trotz der jahrelangen Differenzen nicht vollständig abgerissen sind.
Große Versöhnung weiterhin nicht in Sicht
Von einer umfassenden Annäherung innerhalb der Königsfamilie könne allerdings noch keine Rede sein. Vor allem zwischen Prinz Harry (42) und seinem Bruder Prinz William (44) sei weiterhin keine Versöhnung erkennbar.
Bond betonte, dass mögliche Gespräche und Treffen vertraulich bleiben müssten. Gerade das könne Hoffnung für die Zukunft geben. Für Charles sei es zudem nicht einfach, beiden Söhnen gleichermaßen verbunden zu bleiben. Der König habe aber offenbar ein gutes Verhältnis zu beiden aufrechterhalten können.
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