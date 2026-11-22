Über 200 junge Tänzerinnen und Tänzer stellten sich in der Wiener Tanzschule Elmayer der Jury für den Juristenball. Neben dem Walzer-Check stand auch die Enthüllung des neuen Krönchens für 2027 auf dem Programm.

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Vor der Tanzschule Elmayer in der Wiener Bräunerstraße bildete sich eine lange Schlange, denn mehr als 200 junge Bewerberinnen und Bewerber hatten sich zum Vortanzen angemeldet. Gesucht wurden Paare für das Jungdamen- und Herrenkomitee, das den renommierten Juristenball eröffnen darf.

Strenge Walzer-Prüfung vor prominenter Jury

Im Tanzsaal bewertete eine Jury die Tanzkünste der Kandidatinnen und Kandidaten, angeführt von Tanzschulbesitzer Prof. Thomas Schäfer-Elmayer. Ebenfalls in der Jury saßen der Präsident des Juristenverbandes Dr. Alexander T. Scheuwimmer, Ballkomitee-Chef Mag. Reinhard Hohenegger, CIRO-Inhaberin Elisabeth Koller-Galler, der amtierende Dancing Star Aaron Karl, Modeexperte Wolfgang Reichl, Ball-Mitorganisatorin und künstlerische Leiterin Marika Lichter sowie Nienke Latten, Darstellerin der Kaiserin Maria Theresia.

Nienke Latten und Aaron Karl © Katharina Schiffl

Entscheidend für die Balleröffnung waren ein perfekter Rechts- und Linkswalzer. Unter der Anleitung von Tanzschuldirektor Bernd Erblich zeigten die Paare ihr Können vor der Jury – und bis auf wenige enttäuschte Anwärterinnen und Anwärter dürfen sich alle Teilnehmenden des Vortanzens über einen Platz beim Ball freuen.

Neues Krönchen für den Juristenball 2027

Nach dem Vortanzen folgte die traditionelle Enthüllung des Krönchens für den Ball 2027, der unter dem Motto "Dancing Queen-Die tanzende Muse" und vorrangig in den Farben Blau und Silber steht. Das von CIRO-Inhaberin Elisabeth Koller-Galler produzierte Schmuckstück zeigt an der Seite stilisierte Paragrafen als Symbol für den Juristenball sowie einen großen blauen Stein in der Mitte.

Juristenball-Krönchen © Katharina Schiffl

Musical-Star Nienke Latten als Krone-Präsentatorin

Präsentiert wurde das Krönchen von Nienke Latten, die im Wiener Ronacher als Kaiserin Maria Theresia auf der Bühne steht. Bei einem Ballkleider-Shooting bei den VBW mit Wolfgang Reichl hatte sie zuvor den Wunsch geäußert, einmal einen großen, traditionellen Wiener Ball zu besuchen – gemeinsam mit VBW-Intendant Christian Struppeck wurde der Auftritt umgesetzt.

Nienke Latten & Wolfi Reichl © Katharina Schiffl

In einem Debütantinnenkleid der österreichischen Designerin Franziska Kainz zeigte Nienke Latten das neue Krönchen im Tanzsaal und sorgte damit bei den anwesenden Jungdamen für große Begeisterung.