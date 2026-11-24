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Ticket-Run auf Pink-Floyd-Show "Legacy"
Mit Pink Floyd hat Roger Waters Musikgeschichte geschrieben. Über 350 Millionen verkaufte Tonträger, bahnbrechende Konzerte und ewige Alben-Klassiker wie "Wish You Were Here", "The Wall" und natürlich "The Dark Side of the Moon"-. Jetzt übergibt der streitbare Polit-Aufreger das musikalische Zepter an Sohnemann Harry Waters. Für das neue Konzert-Spektakel "Legacy", das oe24 am 5. November 2027 in die Wiener Stadthalle F holt. Die Tickets für den Floyd-Hit gibt’s bereits ab heute Dienstag, 24. November um10 Uhr bei oeticket und ticket24.at
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"Roger Waters presents Legacy", so der Titel der brandneuen Hit-Show verspricht ein spannendes Live-Konzert-Erlebnis: Roger Waters überwacht und produziert die Show.. Harry Waters, der schon von 2010 bis 2013 auf der "The Wall"-Tournee vom Papa als Keyboarder mit dabei war, fungiert als musikalischer Leiter eine r10-köpfigen Band rund um Sänger Clifton David Broadbridge.“
"Das Erbe des Vaters, die Band des Sohnes"; erklärt Roger Waters das Konzept von "Legacy", das in Wien nicht nur alle Pink-Floyd-Klassiker wie "Money", "Time" "Wish You Were Here", "Comfortably Numb" und natürlich "Another Brick in the Wall" liefert, sondern auch eine "visuelle Retrospektive der Pink-Floyd-Optik". Roger Waters, der rund 2 Monate vor dem Wien-Konzert seinen auch schon 84. Geburtstag feiert, ist nicht dabei.
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