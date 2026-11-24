Am 5. November 2027 holt oe24 die bahnbrechende neue Pink-Floyd-Show "Legacy" in die Wiener Stadthalle F. Ab 10 Uhr gibt’s die Tickets für den Konzert-Hit rund um ewige Klassiker wie „Money", Time“ oder "Wish You Were Here"

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Mit Pink Floyd hat Roger Waters Musikgeschichte geschrieben. Über 350 Millionen verkaufte Tonträger, bahnbrechende Konzerte und ewige Alben-Klassiker wie "Wish You Were Here", "The Wall" und natürlich "The Dark Side of the Moon"-. Jetzt übergibt der streitbare Polit-Aufreger das musikalische Zepter an Sohnemann Harry Waters. Für das neue Konzert-Spektakel "Legacy", das oe24 am 5. November 2027 in die Wiener Stadthalle F holt. Die Tickets für den Floyd-Hit gibt’s bereits ab heute Dienstag, 24. November um10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Roger Waters schickt jetzt seinen Sohn Harry mit der Pink-Floyd-Show "Legacy auf Tour. © Zeidler

Harry Waters tritt am 5. November in der Wiener Stadhalle das große Erbe von Papa Roger Waters an. © Thomas Zeidler

"Roger Waters presents Legacy", so der Titel der brandneuen Hit-Show verspricht ein spannendes Live-Konzert-Erlebnis: Roger Waters überwacht und produziert die Show.. Harry Waters, der schon von 2010 bis 2013 auf der "The Wall"-Tournee vom Papa als Keyboarder mit dabei war, fungiert als musikalischer Leiter eine r10-köpfigen Band rund um Sänger Clifton David Broadbridge.“

Ab heute gibt's die Tickets für "Roger Waters presents Legacy" in WIen. © Barracuda Music

"Das Erbe des Vaters, die Band des Sohnes"; erklärt Roger Waters das Konzept von "Legacy", das in Wien nicht nur alle Pink-Floyd-Klassiker wie "Money", "Time" "Wish You Were Here", "Comfortably Numb" und natürlich "Another Brick in the Wall" liefert, sondern auch eine "visuelle Retrospektive der Pink-Floyd-Optik". Roger Waters, der rund 2 Monate vor dem Wien-Konzert seinen auch schon 84. Geburtstag feiert, ist nicht dabei.