Am 5. November 2027 ertönen die größten Hits von Pink Floyd in der Stadthalle. oe24 holt die neue Show "Roger Waters presents Legacy" nach Wien. Ab Morgen, Dienstag gibt’s die Tickets.

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"Money", "Wish You Were Here" und natürlich „Another Brick in the Wall". Ewige Hymen von Pink Floyd, die am 5. November 2027 in der Stadthalle erklingen. oe24 holt die Tribute-Show "Legacy“ nach Wien. Harry Waters, der Sohn von Floyd-Mastermind Roger Waters feiert damit das große Erbe. Die Tickets für den Floyd-Hit gibt’s ab Dienstag 24. November um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Am 5. November 2027 steigt in der Stadthalle F das große oe24-Konzert "Legacy". Ab Dienstag gibt' die Tickets für den Pink-Floyd-Kracher. © Barracuda Music

"Roger Waters presents Legacy", so der Titel der Hit-Show verspricht ein spannendes neues Live-Konzert-Erlebnis, das die zeitlose Musik von Pink Floyds goldener Ära feiert. "Das Erbe des Vaters, die Band des Sohnes," erklärt Roger Waters, der die Show überwacht und produziert, das Konzept. Harry Waters, der schon von 2010 bis 2013 auf der "The Wall"-Tournee vom Papa als Keyboarder mit dabei war, fungiert dabei als musikalischer Leiter und hilft zusammen mit dem langjährigen Kollaborateur Sean Evans bei Visuals, Licht-Show und Lasern.

"Das Erbe des Vaters, die Band des Sohnes" Harry Waters bringt die Hits von Roger Waters und Pink Floyd nach Wien. © rogerwaterslegacy.com

Das Song-Material konzentriert sich auf die "Goldene Ära von Pink Floyd der Jahre 1971 bis 1979". Also auf die Alben "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" und "The Wall. Dazu gibt‘s eine 10-köpfige Band und ein Bühnenbild, das „eine hochauflösende visuelle Retrospektive der Pink-Floyd-Optik" liefert.

"Legacy" konzentriert sich auf die "Goldene Ära von Pink Floyd" © YouTube

Clifton David Broadbridge stimmt bei "Roger Waters presents Legacy" am 5. November in Wien die größten Hits von Pink Floyd an. © Facebook

Als Sänger für die 350-Millionenfach verkauften Floyd-Hymnen setzte sich der Kanadier Clifton David Broadbridge jüngst bei einem Casting gegen 3.000 Interessenten durch. Roger Waters selbst ist bei der Tour, die am 15. Februar in Columbus, Ohio seine Weltpremiere feiert und am 5. November mit einem oe24-Konzert in der Stadthalle stoppt, nicht dabei.