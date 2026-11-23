Vor nicht einmal zwei Wochen musste sich Jethro-Tull-Legende Ian Anderson einer dringenden Bauch-OP unterziehen. Am Montag stand er im Wiener Konzerthaus wieder auf der Bühne. Mit einer eindringlichen Prog-Rock-Show und ohne jegliche Wortspende zum Eingriff.

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Wien. Am 10. November schockte Jethro-Tull-Legende Ian Anderson seine österreichischen Fans: "Leider kann ich in Bregenz und Linz nicht auftreten, da eine dringende Bauchoperation nötig ist und ich zehn Tage zur Erholung brauche." Daraufhin wurden die für 20. und 22. November geplanten Konzerte im Großen Festspielhaus und im Brucknerhaus auf Mai verschoben. Am Montag (23. November) stand er in Wien aber schon wieder auf der Bühne.

Ausverkauftes Konzerthaus

Beim Comeback-Auftritt im ausverkauften Konzerthaus feierten 1.800 Fans die aktuelle Werkschau "The Curiosity Tour" und die rasche Genesung nach der OP, die Anderson übrigens mit keinem einzigen Wort erwähnte. Stattdessen ließ er die Musik sprechen. Fernab jeglicher Trends.

© TZOe Zeidler-Künz

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Vom Opener "Some Day the Sun Won’t Shine for You", dem man ein Wald-und-Wiesen-Video rund um ein flötenspielendes Eichhörnchen (?!?) voranstellte, bis zum Finale mit der ewigen Mitstampf-Hymne "Locomotive Breath" zündeten "Tull" im Konzerthaus, also ebendort, wo man anno 1971 das Österreich-Debüt feierte, eine eindringliche Prog-Rock-Zeitreise durch die auch schon 58-jährige Erfolgskarriere.

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Unterstützt von seinen langjährigen Mitstreitern David Goodier (Bass), John O'Hara (Keyboards), Scott Hammond (Drums) sowie dem neuen Gitarristen Jack Clark und Hollywood-reifen Mini-Filmen setzte Anderson dabei schon vor der Pause auf ewige Klassiker wie "Thick as a Brick", "Living in the Past" oder das Johann-Sebastian-Bach-Cover "Bourrée in E Minor".

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Legendäre einbeinige Flöten-Exzesse

Das aktuelle, auch schon 24. Studioalbum "Curious Ruminant" wurde beim auch schon 42. Österreich-Konzert indes auch in der zweiten Halbzeit nur gestreift ("Over Jerusalem"). Dafür gab es den von König Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert (!) komponierten Folk-Song "Pastime with Good Company", die Twitter-Ergüsse von Donald Trump zu "The Zealot Game", die legendären einbeinigen Flöten-Exzesse und zum Finale die ganz großen Klassiker: "Budapest", "Aqualung" und natürlich den frenetisch gefeierten Kracher "Locomotive Breath".

© TZOe Zeidler-Künz

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Auch mit 79 und kurz nach seiner dringenden Bauchoperation ist Ian Anderson noch immer nicht "Too Old to Rock “n" Roll„. Auch wenn besagter 1976er Klassiker just zum 50-jährigen Jubiläum auf der Setlist fehlte.