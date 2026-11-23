Nach Placebo muss auch die Kult-Band "The Prodigy" das geplante Wien-Konzert am Dienstag krankheitsbedingt absagen.

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Vor wenigen Tagen musste Placebo wegen einer akuten Kehlkopfentzündung von Frontmann Brian die Auftritte in München und Wien absagen. Wenige Tage später schauen heimische Musik-Fans erneut durch die Finger. Auch die legendären Rave-Punks von "The Prodigy" geben bekannt, dass der für Dienstag geplante Auftritt in der Wiener Stadthalle aus Krankheitsgründen ausfällt.

Auf Anraten der Ärzte muss man die Shows in Prag am Montag und eben in Österreich absagen. Der nächste Auftritt ist erst für Freitag in Brüssel geplant, dort könnte man Hits wie "Firestarter", "Breathe" oder "Voodoo People" wieder live sehen.

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Während Placebo einen Ersatz-Termin noch nicht ausgeschlossen hat, schiebt man Hoffnungen der Fans allerdings einen Riegel vor. Für Informationen zur Rückerstattung verweist man bereits auf die jeweiligen Vorverkaufsstellen.

Damit geht acuh der bittere "Konzert-Fluch" in Wien weiter. Während immer mehr Superstars einen großen Bogen um die Hauptstadt machen und gar keine Konzerte mehr hier anvisieren, fällt nun schon innerhalb kürzester Zeit das zweite XXL-Konzert aus.