Ein Eilverfahren vor einem niederländischen Gericht bremst den chinesischen Autobauer BYD aus. Wegen "zu großer Ähnlichkeit" mit dem Land Rover Defender darf das SUV-Modell Ti7 vorerst nicht in die Europäische Union eingeführt oder dort verkauft werden. Das hat jetzt Folgen an der Börse.

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Das Gericht in Den Haag gab einem Eilantrag des britischen Herstellers Jaguar Land Rover (JLR) statt. Nach Einschätzung des Richters übernimmt der BYD Ti7 zu viele charakteristische Designmerkmale des seit 2019 erhältlichen Land Rover Defender (Baureihe L663).

Folgen an der Börse

Für BYD bedeutet das Urteil einen Rückschlag für die Expansionsstrategie. Der Ti7, der in China bereits 2025 auf den Markt kam, sollte ab 2027 regulär in Europa angeboten werden.

Land Rover Defender L663 © Land Rover

BYD Ti7 © BYD

Bis zu einer endgültigen Entscheidung im Hauptverfahren ist es dem Konzern nun untersagt, das Fahrzeug in die EU zu importieren, dort zu produzieren, zu lagern oder zum Verkauf anzubieten.

An den Finanzmärkten sorgte die Nachricht zum Wochenstart für deutliche Kursverluste: Die BYD-Aktie gab am Montag zu Handelsbeginn in Hongkong um rund 4 Prozent nach und schloss den Handelstag schließlich mit einem Minus von 1,9 Prozent.

BYD kündigt jetzt rechtliche Schritte an

Der chinesische Hersteller weist den Vorwurf einer Designverletzung entschieden zurück. In einer offiziellen Stellungnahme betonte das Unternehmen, der Ti7 sei das Resultat eigenständiger Entwicklungsarbeit und verletze keinerlei Schutzrechte von Jaguar Land Rover.

BYD kündigte an, alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um das vorläufige Verbot wieder aufzuheben.