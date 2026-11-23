Dario Amodei, Chef von Anthropic, sorgt mit einem seiner Vorschläge für viel Aufregung. Er rät Arbeitslosen, sie sollen lieber Videospiele zocken, wenn sie durch künstliche Intelligenz ihre Arbeit verlieren.

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Viele Leute haben Angst, dass sie ihre Arbeit durch KI verlieren könnten. Anthropic-CEO Dario Amodei hatte schon 2016 einen weltfremden Vorschlag: Arbeitslose sollen sich mit Computerspielen beschäftigen. Das wird nun durch ein aktuelles Porträt über den Anthropic-Chef im "Wall Street Journal" bekannt.

Schon länger warnt er vor den folgenschweren Auswirkungen von KI für den Arbeitsmarkt. Wirtschaftsforscher halten diese Warnungen für etwas übertrieben.

Videospiele gegen politische Unruhen

Amodei soll diese Aussage während seiner Zeit bei OpenAI getätigt haben. Wie im neuen Bericht erklärt wird, sollen laut ihm "immersive Videospiele" die Lösung gegen "politische Unruhen", die auf eine von KI ausgelöste Massenarbeitslosigkeit folgen könnten, sein.

2024 griff er das Thema in einem Essay namens "Machines of Loving Graces" erneut auf. Damals meinte der Anthropic-CEO, dass man die Zeit mit Zocken verbringen könnte, wenn eine KI den eigenen Job besser machen kann. Zudem schreibt er, dass er selbst seine Freizeit gerne mit Videospielen verbringen würde.

Kein Kommentar von Amodei zu den Berichten

Jedoch spricht Amodei aus einer sehr privilegierten Situation. Als Top-Manager hat er so viel Geld angespart, dass er bis zu seinem Lebensende Videospiele spielen und sich keine Sorgen über seine finanzielle Lage machen kann. Anders schaut es bei den meisten anderen Menschen aus. Sie arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und nicht, weil ihnen zu langweilig sei. Jene Personen, die durch KI plötzlich arbeitslos werden, müssen sich fragen, wie sie das Geld für Videospiele und Konsolen hernehmen sollen. Viele Kritiker finden Amodeis Vision zynisch und elitär, wie "Futurezone" berichtet.

Bisher hat der Anthropic-Chef sich nicht zu dem aktuellen Bericht und seinem kontroversen Vorschlag geäußert. Der ursprüngliche Vorschlag soll aus geleakten Slack-Nachrichten stammen. In seinem Essay von 2024 machte sich Amodei zumindest Gedanken, welche wirtschaftlichen Herausforderungen der Aufstieg von KI haben könnte. Dabei fordert er unter anderem politische Lösungen wie staatlich finanzierte Umschulungsprogramme und Steuern für KI-Unternehmen.