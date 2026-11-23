Der dänische Spielzeug-Gigant kennt derzeit nur eine Richtung: steil nach oben. Während andere Konzerne mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, greift Lego tief in die Tasche und verkündet einen echten Milliarden-Plan.

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Über eine Milliarde Euro investiert der Konzern in den Bau einer brandneuen Riesen-Fabrik. Der Standort für das Prestige-Projekt steht bereits fest.

1.000 neue Jobs für den Stein-Boom

Im portugiesischen Estarreja, südlich der Hafenstadt Porto, sollen bald die berühmten bunten Steine hergestellt werden. Mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in dem neuen Werk einen Job finden. Doch bis die ersten Bausets das Werk verlassen, müssen sich Fans noch etwas gedulden: Die Bagger rollen erst in der ersten Hälfte des kommenden Jahres an, der offizielle Produktionsstart ist für das Jahr 2030 geplant.

Damit wolle das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach seinen bunten Plastikbausteinen in Europa bedienen und die Expansion im Nahen Osten sowie in Afrika vorantreiben, teilte Lego am Montag mit.

Vorstand Carsten Rasmussen schwärmt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von der boomenden Wirtschaft und den top-ausgebildeten Fachkräften vor Ort. Das Werk wird bereits die vierte Fabrik in Europa und die achte weltweit sein – ein klares Zeichen dafür, wie groß der Hunger nach den Kult-Steinen inzwischen ist.

Mattel und Hasbro abgehängt

Hinter dem Milliarden-Investment steckt ein beispielloser Siegeszug. In den letzten zwei Jahren legte Lego ein zweistelliges Wachstum hin und ließ Erzrivalen wie Mattel (Barbie) und Hasbro weit hinter sich. Allein im ersten Halbjahr schoss der Umsatz um 21 Prozent in die Höhe.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg

Längst sind es nicht mehr nur Kinderzimmer, die Lego begeistert. Der Konzern hat erwachsene Sammler entdeckt und lockt mit eigenen Markengeschäften sowie erfolgreichen Kinofilmen. 330 frische Bausets sorgten zuletzt für Kaufrausch – darunter Erfolge wie der Fifa-WM-Pokal, Kooperationen mit der Formel 1 und neue Pokémon-Sets mit interaktiven Steinen. Mit der neuen Fabrik in Portugal will Lego nun sicherstellen, dass der Nachschub für Europa, den Nahen Osten und Afrika funktioniert.