Rund 11 Millionen Menschen machen im März oder April Skiurlaub. Weitere 27 Millionen waren früher zu dieser Zeit auf Skiurlaub. Die Österreich Werbung will sie zurückgewinnen.

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Länger hell, mehr Platz auf der Piste und Sonne auf der Hüttenterrasse. Der Spätwinter hat für Skigäste einiges zu bieten. Trotzdem planen viele im März und April schon andere Urlaube. Wie groß das Potenzial für Österreichs Skigebiete ist, zeigt eine neue Auswertung der Winterpotenzialstudie 2026/27 die die Österreich Werbung gemeinsam mit dem NIT (Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa) durchführt.

Sechs Millionen fahren nur im Spätwinter

Rund elf Millionen Menschen aus den zehn untersuchten Märkten machen üblicherweise im März oder April Skiurlaub. Sechs Millionen davon verreisen dafür ausschließlich in diesen beiden Monaten. Wer schon im Jänner oder Februar auf Skiurlaub fährt, tut das nur in rund jedem zehnten Fall auch im Spätwinter.

Rund 27 Millionen Menschen waren früher im März oder April auf Skiurlaub und fahren heute zu dieser Zeit nicht mehr. "Wir müssen sie daran erinnern, was sie verpassen", betont Steharnig-Staudinger, Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW).

Erst auf die Piste, dann an den See

Wandern, Radfahren und andere Outdoor-Aktivitäten sind mit 37 Prozent die meistgenannte Konkurrenz für den Skiurlaub im Spätwinter. Je 35 Prozent nennen andere Urlaubsformen wie Städte- oder Rundreisen sowie unsichere Schneeverhältnisse.

Wer im März oder April noch nie Skiurlaub gemacht hat, ließe sich vor allem durch gute Schneeverhältnisse bis ins Frühjahr (32 Prozent) und günstigere Preise für Unterkunft und Skipass (31 Prozent) überzeugen. Frühere Spätwintergäste nennen häufiger die Möglichkeit, ein paar Skitage mit einem Aufenthalt in der Stadt oder am See zu verbinden. Auch bessere Angebote in der Gastronomie und auf den Skihütten könnten sie zur Rückkehr bewegen.

Kampagne startet Ende Jänner 2027

Unter dem Motto "Der Winter, den du noch nicht kennst" wirbt die Österreich Werbung ab Ende Jänner 2027 in Deutschland, Polen und Tschechien für Skiurlaub im März und April. Neun Destinationen begleiten die Kampagne mit einer Medienoffensive. Mit dabei sind Innsbruck, Serfaus-Fiss-Ladis, Obertauern, das Zillertal, die Salzburger Sportwelt, das Nassfeld, Osttirol, Schladming-Dachstein und Zell am See-Kaprun.