Belgische Fluglotsen wollen am Montag streiken. Das trifft auch die AUA. Für Flugsicherung verantwortliches Unternehmen kann Betrieb zwischen 7.00 und 21.00 Uhr nicht sicherstellen.

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In Belgien könnte am Montag wegen eines Fluglotsenstreiks nahezu der gesamte Flugverkehr ausfallen. Das für die Flugsicherung verantwortliche Unternehmen Skeyes erklärte am Samstag, es könne am Montag zwischen 7.00 und 21.00 Uhr an den Flughäfen und im Luftraum des Landes keinen sicheren Betrieb sicherstellen. "Skeyes muss deswegen vorübergehend die betroffenen Dienste einstellen", hieß es.

Mehrere AUA-Flüge nach Belgien gestrichen

Laut Austrian Airlines (AUA) wurden bereits einige Flüge nach Belgien gestrichen.

Skeyes hatte am Samstag versichert, für Notfälle und andere sicherheitsrelevante Flüge werde es aber eine Mindestbesetzung geben. Der Betreiber des Flughafens Charleroi erklärte unterdessen, der Streik werde alle Flughäfen des Landes für einen Tag lahmlegen. "Ohne Fluglotsen können keine Flugzeuge starten oder landen." Der Flughafenbetreiber bezeichnete die Streikankündigung als eine "Entscheidung in letzter Minute" mit "verheerenden Folgen".

Einsparungen in Höhe von 10 Mrd. Euro

Die Fluglotsen werden sich am Montag einem landesweiten Streik gegen die Sparpläne der belgischen Regierung anschließen. Regierungschef Bart De Wever plant bis 2029 Einsparungen in Höhe von zehn Milliarden Euro, um die belgische Staatsverschuldung zu verringern. Geplant sind Kürzungen bei öffentlichen Ausgaben sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Allerdings gestalten sich die Gespräche für eine Einigung der Regierungskoalition für den nächsten Haushalt schwierig. Gegen die Sparpläne ist in den vergangenen Monaten in Belgien wiederholt gestreikt worden.