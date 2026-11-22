Die Wirtschaft fordert Schutz vor Cyberattacken. Nur 13% der Führungskräfte - weniger als jeder 7 - halten Österreichs Netze für cybersicher.

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Im Bundesrechenzentrum (BRZ) ist es in der Vorwoche zu einem Cyberzwischenfall gekommen. Dabei sollen Benutzerkonten von Mitarbeitenden im Visier gestanden sein, berichtete "Mein Bezirk". Über das Ausmaß gab es seitens des Innenministeriums keine weiteren Angaben. Man wollte jedoch dezidiert nicht von einer Cyberattacke sprechen, sondern nur von einem "Vorfall rund um die Cybersicherheit".

Auf Nachfrage wurde im Ministerium bestätigt, dass die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermittle. Das sei die übliche Vorgangsweise, wenn kritische Infrastruktur betroffen sei, so eine Sprecherin.

Infrastruktur gegen Cyberkriminalität

Nur 13 Prozent der heimischen Führungskräfte halten Österreichs Infrastruktur gegen Cyberkriminalität für voll krisensicher. Aus Sorge vor Sabotage und Ausfällen verlangen 90 Prozent einen gezielten Schutz der Energienetze vor Hackerangriffen, jeder zweite hält die Absicherung gegen Cyberangriffe für unzureichend. Das ist eines der Ergebnisse des "Österreichischen Infrastrukturreports 2027" der Initiative Future Business Austria (FBA).

Manager klagen über Energiepreise und Cyber-Gefahr

FBA-Initiator David Ungar-Klein © © NLK Khittl

Hohe Energie- und Rohstoffpreise belasten nach Angaben von 77 Prozent der 240 befragten Manager die Wettbewerbsfähigkeit. Um Importabhängigkeiten abzubauen, befürworten jeweils 63 Prozent die Erschließung eigener Öl- und Gasvorkommen in Österreich sowie eine Forcierung des heimischen Bergbaus. Die Versorgung mit Gütern des täglichen Gebrauchs sehen 78 Prozent im Krisenfall gesichert, bei kritischen Rohstoffen sind es 57 Prozent.

“Österreich verliert im internationalen Standortwettbewerb zunehmend an Boden.” verweist FBA-Initiator David Ungar-Klein auf den Rückfall Österreichs im IMD-Wettbewerbsranking von Platz 16 (2020) auf Rang 29 (2026)

"Die Probleme sind seit Jahren bekannt - doch statt die Rahmenbedingungen endlich zu verbessern, beweist Österreich vor allem bei der Schaffung neuer Belastungen und Investitionshemmnisse bemerkenswerte Innovationskraft", sagte Ungar-Klein.

Kritik an Projektverschiebungen

Zusätzlichen Druck erzeugen Verschiebungen bei Verkehrsprojekten wegen Sparmaßnahmen. So bewerten 60 Prozent der Manager die Flughafenspange zwischen Wien und Bruck an der Leitha als wirksame Entlastungsmaßnahme. "Man muss sich vor Augen halten, was die Verschiebung solcher Infrastrukturprojekte für die betroffenen Regionen konkret bedeutet", betont Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der WU Wien.

"Gerade bei Maßnahmen zur Verkehrsentlastung heißt jeder weitere Aufschub, dass die Menschen in den umliegenden Gemeinden länger unter hohem Verkehrsaufkommen, Staus und Lärmbelastung leiden. Gleichzeitig werden die wirtschaftliche Entwicklung der Region und die Erreichbarkeit von Betrieben erschwert. Wer solche Projekte verschiebt, verschiebt damit auch dringend benötigte Verbesserungen für Bevölkerung und Wirtschaft."

15% produktiver dank KI

Erhebliches Produktivitätspotenzial ortet der Report im Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Manager erwarten sich davon ein Produktivitätsplus von 15 Prozent, was einem Wertschöpfungspotenzial von 77 Mrd. Euro entspricht.

Allerdings sehen 80 Prozent die Gesellschaft darauf nicht ausreichend vorbereitet, 90 Prozent fordern eine Bildungsoffensive. "Künstliche Intelligenz wird als große Chance für die Produktivität in Österreich gesehen", sagt Co-Autorin Katharina Reinwald. Das Potenzial sei aus der Sicht der Manager groß, "die Voraussetzungen, um es voll auszuschöpfen, sind aber noch nicht ausreichend gegeben."

Ungenütztes Milliardenpotenzial

Eine generell optimal ausgebaute Infrastruktur könnte die Produktivität laut Modellrechnung um 19 Prozent steigern - ungenutzte 97 Mrd. Euro an jährlicher Wertschöpfung. "Infrastrukturinvestitionen lohnen sich für den gesamten Standort. Da darf nicht gespart werden", warnt Kummer.

"Eine höhere Wertschöpfung der Unternehmen durch höhere Produktivität bedeutet entsprechend mehr Steuereinnahmen. Hätte Österreich bereits in den vergangenen Jahren die Produktivitätsvorteile einer optimierten Infrastruktur nutzen können, wäre der Druck auf den öffentlichen Haushalt jetzt deutlich geringer."