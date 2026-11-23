Hat der größte Coca-Cola-Abfüller Europas jahrelang künstlich hohe Preise verursacht? Die EU-Kommission hat heute ein offizielles Kartellverfahren gegen Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) eingeleitet.

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Es ist ein Paukenschlag im Supermarkt-Regal: Ob Coca-Cola, Fanta oder Sprite – fast jeder greift regelmäßig zu den Kult-Getränken. Doch genau dabei könnte es in den letzten Jahren möglicherweise nicht fair zugegangen sein.

Schwere Vorwürfe gegen den Abfüller

Die Brüsseler Wettbewerbshüter haben den Getränke-Giganten CCEP, der für Märkte wie Deutschland, Frankreich und Spanien zuständig ist, jetzt offiziell im Visier.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Supermärkte und Tankstellen sollen Preisnachlässe nur dann bekommen haben, wenn sie versprachen, die billiger eingekauften Flaschen nicht in andere EU-Länder weiterzuverkaufen. CCEP soll sich geweigert haben, mit großen Handelsketten grenzüberschreitend zu verhandeln – damit jedes Land in seiner eigenen Preisklasse bleibt.

Besonders dreist: Laut Kommission gibt es Hinweise darauf, dass Flaschen- und Packungsgrößen absichtlich von Land zu Land unterschiedlich gestaltet wurden. Das Ziel sei es gewesen, den Weiterverkauf über Grenzen hinweg technisch fast unmöglich zu machen.

"Verbraucher dürfen nicht draufzahlen"

EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera: Verbraucher in Europa dürften nicht mehr für Cola zahlen müssen, nur weil sie im "falschen" EU-Land an der Kasse stehen. Und was sagt der Konzern zu den schweren Vorwürfen? CCEP erklärte, man nehme das Wettbewerbsrecht sehr ernst, halte sich an alle Gesetze und werde voll mit der EU kooperieren.

Unfairer "Österreich-Aufschlag" in Kritik

Österreich ist von dem Verfahren zwar nicht unmittelbar betroffen – hierzulande gibt es mit "Coca-Cola HBC Österreich" eine eigenen Abfüll-Firma.

Aber die mutmaßlichen Methoden von CCEP – also getrennte Länderverhandlungen, Exportverbote durch Rabatt-Bedingungen und gezielt angepasste Verpackungsgrößen – sind laut dem österreichischen Parlament die klassischen Werkzeuge, mit denen Konzerne Preisunterschiede im EU-Binnenmarkt künstlich aufrechterhalten, hierzulande bekannt als der sogenannte "Österreich-Aufschlag".