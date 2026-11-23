Das Wiener Öffi-Netz wird aktuell durch mehrere Bauarbeiten eingeschränkt. Trotzdem gehört laut einer Umfrage des Magazins "Time Out" der ÖPNV von Wien zu den besten der Welt.

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Wie "chip.de" und das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichten, hat "Time Out" ein neues Öffi-Ranking veröffentlicht. Dabei befragte das Magazin über 24.000 Menschen, wo der Nahverkehr am besten funktioniert. Wien landet in der Rangliste in der Top 10.

Die Bundeshauptstadt holt sich den siebenten Platz mit 90,3 Prozent positiven Bewertungen. Die Beliebtheit litt unter der Preiserhöhung im Jänner 2026. Jahrelang kostete die Jahreskarte bei den Wiener Linien 365 Euro. Doch nun wurde der Preis auf 467 Euro erhöht und wird im kommenden Jahr 483 Euro kosten.

Auf Platz eins landet Taipeh. Rund 95 Prozent der Bewertungen sind positiv. "Time Out" erklärt, dass die sauberen Stationen, geordneten Warteschlangen und pünktlichen Zügen ausschlaggebend sind. 2025 wurden über 767 Millionen Fahrten durchgeführt. Zusätzlich können Fahrgäste mit der EasyCard nicht nur mit der U-Bahn fahren, sondern auch per Bus oder Leihrad.

Nur Zufriedenheit gemessen

Den zweiten Platz holt sich Singapur mit 93,5 Prozent positiven Bewertungen. Täglich nützen rund 3,5 Millionen Gäste das U-Bahn-System des Stadtstaates. Seit Juli 2026 ist zudem die Circle Line nach drei neuen Stationen endlich komplett. Die Top drei wird durch Hongkong komplettiert. Fahrgäste können mit einer Karte die U-Bahn, historischen Doppeldecker-Straßenbahnen und die Star Ferry gemeinsam nutzen.

Die beliebtesten ÖPNV der Welt

Taipeh (Taiwan): 95 Prozent positive Bewertungen Singapur: 93,5 Prozent Hongkong: 92,8 Prozent Edinburgh (Großbritannien): 92,4 Prozent Seoul (Südkorea): 91,1 Prozent Zürich (Schweiz): 90,7 Prozent Wien (Österreich): 90,3 Prozent Tallinn (Estland): 85,3 Prozent Helsinki (Finnland): 83,6 Prozent Medellín (Kolumbien): 83 Prozent Shanghai (China): 82,7 Prozent Warschau (Polen): 81,9 Prozent Osaka (Japan): 81,6 Prozent Stockholm (Schweden): 80,3 Prozent Jakarta (Indonesien): 79,2 Prozent Riad (Saudi-Arabien): 78,2 Prozent Hamburg (Deutschland): 77 Prozent Amsterdam (Niederlande): 76,9 Prozent Vancouver (Kanada): 76,7 Prozent Oslo (Norwegen): 75,9 Prozent

Bei der Umfrage konnten die Befragten auf einer Skala von 1 bis 5 den öffentlichen Nahverkehr bewerten. Im Ranking werden nur der gute oder hervorragende Anteil berücksichtigt. "WEB.de" hebt hervor, dass auch Leser des Magazins befragt wurden. Dadurch sei das Ergebnis nicht repräsentativ. Ebenfalls werden nur die bestbewerteten Städte eines Landes berücksichtigt. Laut dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" wird in der Befragung nur die Zufriedenheit erfasst. Andere Punkte wie Pünktlichkeit, Netzabdeckung oder Preise werden nicht berücksichtigt.