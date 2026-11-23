Am 28. November fliegen in der Westside City Amstetten um19.00 Uhr die Fetzen. Doch diesmal knallt es nicht nur im Ring. Bei der After-Show-Party feiert die brandneue, knallharte Hymne der heimischen Wrestling-Szene ihre lang ersehnte Videopremiere.

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Wenn die "Energy Fitness Wrestling Show" am 28. November um 19.00 Uhr im Energy Fitness Studio in der Westside City Amstetten über die Bühne geht, erwartet die Fans neben hochkarätiger Ring-Action ein ganz besonderes Highlight: Bei der offiziellen After-Show-Party steigt die große Premiere des Musikvideos zum Song "In de Goschn".

Schwere Geburt für Song ...

Hinter dem Projekt steckt eine bewegende Geschichte voller Durchhaltevermögen. Der saukritische Wrestling-Journalist Ronny Raab-Bauki lieferte die Idee und den Text für den zeitgemäßen Wrestling-Kracher, während der steirische Musiker Froas (Hannes Trummer) die passenden Metal-Riffs komponierte. Ein schwerer Gehörsturz des Steirers legte das Projekt jedoch für anderthalb Jahre komplett auf Eis.

... für den es jetzt ein brillantes, frisches Musikvideo gibt

Die Verfilmung nahm noch einmal anderthalb Jahre in Anspruch, bis der Linzer Filmemacher Robert Hinterleitner im Zuge seiner Dreharbeiten für eine Doku über das österreichische Wrestling ins Spiel kam. Für die Aufnahmen rückte die heimische Catch-Elite der European Wrestling Association (EWA) rund um den Obermacker Michael Kovac aus. In Amstetten bekommen die Fans das explosive Resultat nun erstmals auf der Leinwand zu sehen.

Lokalmatador Chris Colen tritt in einem Fatal 4-Way-Match an © Alex Berkner

Hochkarätige Match-Card

Bevor abends gefeiert und gerockt wird, geht es im Ring gewohnt kompromisslos zur Sache. Auf der Match-Card stehen hochkarätige Duelle auf dem Programm. Austrian-National-Champion Alex Berkner setzt sein Gold gegen den deutschen Herausforderer John Drake aufs Spiel. Bei den Damen schenken sich Moxie und Cece Catch im Ring nichts. Im Main Event, einem Fatal 4-Way, bekommt Lokalmatador Chris Colen es gleich mit Kontrahenten zu tun. Er trifft auf David Oliwa, Ricky Sky sowie den Engländer Bullit.