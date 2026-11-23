Punsch, Krippen, Mistelzweig
Rosenburg: Weihnachten wie anno dazumal
Der Waldviertler Christkindlmarkt auf der Rosenburg öffnet noch von 27. bis 29. November, jeweils 11.00 bis 18.30 Uhr. Nach Einbruch der Dunkelheit erstrahlt das Schloss im Kerzenschein, Waldviertler Handwerker zeigen ihr Können.
Dazu gibt es eine Krippen-Ausstellung, Konzerte, Lesungen und die Falknerei-Show um 14.15 Uhr. Von 15.00 bis 16.00 Uhr schenken Prominente wie Hubertus von Hohenlohe und Nina Blum Punsch aus.
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Kuss unterm Mistelzweig
Kinder basteln und backen in der alten Schlossküche, Paare küssen sich unter dem Mistelzweig. Infos & Tickets gibt es unter: rosenburg.at/produkt/waldviertler-christkindlmarkt.
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