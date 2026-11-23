Die WKNÖ schlägt Alarm: Sozialmissbrauch kostet Millionen. Präsident Ecker und Direktor Schedlbauer fordern schärfere Kontrollen und einen Aktionsplan.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Niederösterreicher lehnte einen Job ab, weil er den Verlust seiner Sozialleistungen fürchtete. Stattdessen reparierte und verkaufte er Autos, ohne Gewerbeschein und ohne Anmeldung. Ein anderer meldete sich genau für jene Tage krank, für die sein Urlaub abgelehnt worden war, und half währenddessen schon beim neuen Arbeitgeber aus.

Für die WKNÖ zeigen diese Fälle, dass es klare Regeln und wirksame Kontrollen braucht. Laut einer Analyse der Wirtschaftskammer Österreich liegt das Einsparungspotenzial bei bis zu 380 Millionen Euro.

Fälle steigen

2025 wurden österreichweit 6.062 Fälle von Sozialbetrug angezeigt, ein Plus von 24,6 Prozent. Die AMS-Sanktionen stiegen gegenüber 2023 um 4,8 Prozent auf 162.391. Fehlzeiten kosten laut WIFO jährlich rund sechs Milliarden Euro.

"Jeder Euro, der durch Missbrauch verloren geht, fehlt für wichtige Zukunftsinvestitionen", sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. In einer market-Umfrage sind 69 Prozent der Niederösterreicher überzeugt, dass der Zugang zu Sozialleistungen zu leicht ist.

Aktionsplan gefordert

Die WKNÖ verlangt einen Aktionsplan nach deutschem Vorbild. Die Behörden sollen Daten besser austauschen, die Taskforce SOLBE soll mehr Kompetenzen bekommen, und bei wiederholter Jobverweigerung soll die Leistung endgültig wegfallen. "Wir brauchen österreichweit einheitliche, effiziente Kontrollen", betont WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. Das dritte Betrugsbekämpfungspaket des Bundes greift der Wirtschaft zu kurz.