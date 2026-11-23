Österreich gehört in der Europäischen Union zur Gruppe der Nettozahler.

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Das heißt, dass Österreich aufgrund seiner Wirtschaftskraft mehr in den EU-Haushalt einzahlt, als es an Rückflüssen zurückbekommt. Im vergangenen Jahr 2025 etwa überwies die Alpenrepublik 3,1 Milliarden Euro als nationalen Beitrag nach Brüssel und erhielt 2,1 Milliarden Euro aus dem EU-Budget zurück, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht.

Zählt man allerdings die Rückflüsse aus dem Corona-Aufbaufonds "Next Generation EU" (NGEU) dazu, ergibt sich ein anderes Verhältnis: 2025 erhielt Österreich nämlich zusätzlich 2,0 Milliarden Euro aus diesem Topf. "Next Generation EU" wurde von der EU 2021 im Gefolge der Corona-Pandemie in Betrieb genommen. Der rund 800 Milliarden Euro schwere Wiederaufbaufonds ist über Schulden finanziert und zeitlich für diese Haushaltsperiode befristet. Die Schulden müssen ab der nächsten Finanzperiode ab 2028 von den EU-Staaten zurückbezahlt werden.

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Österreichs Bruttobeitrag derzeit bei 4,0 Milliarden Euro

Die Rückflüsse aus dem regulären EU-Haushalt - dem sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR/MFF) - blieben in den vergangenen Jahren stets unter den jeweiligen nationalen Beiträgen. Die österreichischen EU-Bruttobeiträge schwankten zwischen 3,0 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 3,5 Milliarden Euro in 2021, wie aus den Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Für das laufende Jahr 2026 beziffert das Finanzministerium den heimischen EU-Beitrag mit 4,0 Milliarden Euro. Für 2027 und 2028 sind im Bundesvoranschlag (BVA) provisorisch jeweils 4,4 Milliarden Euro vorgesehen.

Demgegenüber blieben die Rückflüsse aus dem EU-Haushalt an Österreich in den vergangenen Jahren stabil bei rund 2 Milliarden Euro oder etwas höher. Sie betrugen 2021 2,2 Milliarden Euro, 2022 2,3 Milliarden Euro, 2023 2,2 Milliarden Euro, 2024 2,0 Milliarden Euro und 2025 2,1 Milliarden Euro.

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Auch unter Berücksichtigung der Zahlungen aus "Next Generation EU" ändert sich die Nettozahlerbilanz Österreichs nicht grundlegend. Eine Ausnahme stellt das Jahr 2025 dar, als 2,0 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds nach Österreich flossen. Mittlerweile sind alle NGEU-Hilfen an Österreich vollständig ausbezahlt. In den Jahren zuvor flossen geringere Beträge aus "Next Generation EU" nach Österreich. So waren es laut Finanzministerium 2021 0,5 Milliarden Euro, 2022 0,4 Milliarden Euro, 2023 0,9 Milliarden Euro und 2024 0,2 Milliarden Euro.

Löwenanteil geht in die Landwirtschaft

Anhand der von der EU-Kommission veröffentlichten EU-Haushaltsdaten geht hervor, wo Österreichs Rückflüsse aus dem EU-Budget hingehen. So floss im Jahr 2025 der Löwenanteil von rund 1,189 Milliarden Euro in die heimische Landwirtschaft, während 321 Millionen Euro in Forschungs- und Entwicklungsausgaben gingen und 280 Millionen Euro unter dem Stichwort "Kohäsion" für Regionalförderung ausgegeben wurden. Gut 138 Millionen Euro gingen in europäische strategische Investitionen, davon 92 Millionen Euro in Verkehrsprojekte. Fast 94 Millionen Euro wurden für das EU-Bildungs- und Austauschprogramm Erasmus+ bereitgestellt.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte vor den entscheidenden Verhandlungen über das nächste EU-Mehrjahresbudget, er könne sich nicht vorstellen, dass die EU nominell bei der Landwirtschaft in Österreich Einsparungen vornehme. Stocker verwies auf die Bedeutung der Landwirtschaft für Versorgungssicherheit und Qualität der Nahrungsmittel.

Stocker beharrt auf Rabatt

Außerdem beharrte der Bundeskanzler auf einem Budget-Rabatt für Österreich. Es gebe beim Corona-Aufbaufonds "ein krasses Missverhältnis zwischen dem, was für uns abrufbar war, und dem, was wir zurückzahlen werden müssen", sagte Stocker im Oktober in einem APA-Interview.

Österreich hatte für die laufende Finanzperiode von 2021 bis 2027 unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Rabatt in Form einer jährlichen Pauschalsumme in Höhe von 565 Millionen Euro ausverhandelt. Diese Ermäßigung schlug sich laut Finanzministerium 2025 - nach Abzug des österreichischen Anteils an der Finanzierung der anderen Rabatte - in Form eines um 424,4 Millionen Euro reduzierten EU-Beitrags nieder.

Bereits zuvor hatten Deutschland, Österreich, die Niederlande und Schweden einen Rabatt auf die Gegenfinanzierung des Briten-Rabatts. Mit dem Brexit wollte die EU-Kommission dieses Rabattsystem eigentlich auslaufen lassen, was ihr aber letztlich nicht gelang. Sollte nunmehr keine Einigung auf den nächsten EU-Mehrjahreshaushalt zustandekommen, würde zwar das EU-Budget auf Monatsbasis fortgeschrieben werden, allerdings nicht die Rabatte - sie laufen Ende 2027 aus.

EU-Kommission kritisiert verkürzte Sichtweise

Aus der Sicht der EU-Kommission und des Europaparlaments stellt die Nettozahlerdebatte eine verkürzte Sicht dar, weil auch Nettozahler von Investitionen in anderen EU-Staaten profitieren würden.