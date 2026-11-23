Kepler Hall
Weihnachtsmarkt mit Kleidertausch am Uni-Campus
Am Donnerstag, 26. November können Studenten und Unibedienstete in ihrer Mittagspause auf einen Weihnachtsmarkt gehen - ohne bis zum Hauptplatz fahren zu müssen. Für wenige Stunden, von 10 bis 15 Uhr, werden in und vor der Kepler Hall Genussstände mit Bratwürstel, veganen Currygerichten und regionalen Spezialitäten aufgebaut.
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Kleidertausch am Unicampus
Neben den Verkaufsständen - von Naturkosmetik bis Bücher - findet auch ein Kleidertausch statt. Auch wer nicht tauschen will, kann seine aussortierte Kleidung vorbei bringen und so jemanden ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen.
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