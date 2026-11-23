In seiner neuen Komödie zeigt sich Hollywood-Legende Robert De Niro von seiner extrem sportlichen Seite und verblüfft das Publikum mit Klimmzügen. Doch jetzt packt der Kult-Schauspieler über die Dreharbeiten aus und verrät, mit welchem simplen Trick bei der schweißtreibenden Szene nachgeholfen werden musste.

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Ab diesem Donnerstag erobert Robert De Niro in seiner legendären Paraderolle als strenger Schwiegervater Jack Byrnes in "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" endlich wieder die Kinosäle. In dem turbulenten Familienspaß präsentiert sich der gefeierte Charakterdarsteller im durchtrainierten, sportlichen Look. Dass er sich in einer derart beachtlichen körperlichen Verfassung befindet, ist kein Zufall: Der Hollywoodstar legt im täglichen Leben größten Wert auf seine Gesundheit und ein konsequentes Fitnessprogramm.

Wie De Niro im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin verriet, kommt er bei seinem Workout ganz ohne moderne technische Überwachungsgeräte aus. Einen digitalen Fitnesstracker nutzt der Schauspieler zwar nicht, dafür setzt er auf klassische Disziplin: "Ich trainiere allerdings viel und regelmäßig", betonte der Kinostar in Berlin. Im neuen Film gipfelt dieser sportliche Ehrgeiz in einer beeindruckenden Szene, in der De Niro als Jack Byrnes vor laufender Kamera scheinbar mühelos Klimmzüge absolviert.

Trick-Hilfe wegen Schulter-Operation

Doch wer im Kino über die enorme Muskelkraft des Schauspielers staunt, sieht das Ergebnis raffinierter Handwerkskunst am Filmset. Auf die spektakuläre Turn-Einlage angesprochen, legte Robert De Niro in Berlin eine herrlich ehrliche Beichte ab und gab zu, dass er die Übung nicht ganz alleine gemeistert hat. "Wir haben es so gemacht, dass mir jemand von unten geholfen hat, hoch- und herunterzukommen", plauderte der zweifache Oscar-Preisträger das gut gehütete Set-Geheimnis aus. Obendrein hat der Star den Verdacht, dass auch im Schneideraum noch ein wenig nachgeholfen wurde: Er glaube, der Film sei vielleicht ein bisschen beschleunigt worden, "damit es so aussieht, als würde ich es noch schneller machen".

Bevor jedoch falsche Zweifel an der tatsächlichen Fitness der Schauspiel-Ikone aufkommen, schaltete sich Co-Star Ben Stiller schützend in das Gespräch ein. Der Grund für die versteckte Hebehilfe am Set war nämlich eine akute Verletzungspause. Stiller stellte klar, dass De Niro ausschließlich deshalb Unterstützung benötigte, weil er sich während der Dreharbeiten gerade von einer Verletzung erholt habe – normalerweise sei sein Kollege nämlich ein Profi, der am Set alles selbst mache. De Niro bestätigte diese Erklärung sofort: "Ja, ich habe mich von einem Eingriff an der Schulter erholt."